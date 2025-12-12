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Πηγές ΝΔ: Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή μας, η ευθύνη θα βαραίνει την Κωνσταντοπούλου
Πολιτική
10:56 - 12 Δεκ 2025

Πηγές ΝΔ: Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή μας, η ευθύνη θα βαραίνει την Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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«Τα απειλητικά μηνύματα που έχουν αποσταλεί σε βουλευτές της ΝΔ συνιστούν ανοιχτές και ωμές απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, με αναφορές σε δολοφονία και ακρωτηριασμό. Πρόκειται για ακραίες, εγκληματικού χαρακτήρα πρακτικές που δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική χώρα, σημειώνουν πηγές της ΝΔ.

«Εάν συμβεί το παραμικρό σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική και ηθική ευθύνη θα βαραίνει πλήρως και προσωπικά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η διαρκής τοξική ρητορική της και η θεσμική της εκτροπή λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής τέτοιων απειλών», προσθέτουν.

Κατά τις ίδιες πηγές, «συνεργάτες της κυρίας Κωνσταντοπούλου κινούνται συστηματικά έξω από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής, παρακολουθώντας βουλευτές και επιχειρώντας να υποκλέψουν ιδιωτικές συνομιλίες. Οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους και είναι απολύτως ασύμβατες με το Κοινοβούλιο».

«Καλούμε τον κύριο Καζαμία, που σήμερα εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, να της μεταφέρει αυτολεξεί όσα ειπώθηκαν. Η ευθύνη δεν μετατίθεται ούτε συγκαλύπτεται. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές, εκφοβισμό ή παρακρατικές μεθοδεύσεις. Κάθε θεσμικό και νομικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί» καταλήγουν.

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