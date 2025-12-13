Μητσοτάκης: Ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», τόνισε.
Σχετικά με την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε: «Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει την κεντρική πολιτική της ευρωζώνης».
«Αναγνώριση όχι μόνο πολιτικής μας αλλά και προσπαθειών του ελληνικού λαού, απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα».
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά, οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».