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Μητσοτάκης: Ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή
Πολιτική
13:15 - 13 Δεκ 2025

Μητσοτάκης: Ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή

Reporter.gr Newsroom
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«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα – δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ το Σάββατο (13/12), τονίζοντας ότι η κυβερνητική προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η χώρα έχει ακόμη μπροστά της σημαντικά βήματα για να μετατραπεί σε μια πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή», τόνισε.

Σχετικά με την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε: «Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει την κεντρική πολιτική της ευρωζώνης».

«Αναγνώριση όχι μόνο πολιτικής μας αλλά και προσπαθειών του ελληνικού λαού, απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά, οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».

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