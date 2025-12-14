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Τσιάρας: Οι αγρότες να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους – Επιμένουμε στον διάλογο
Πολιτική
13:28 - 14 Δεκ 2025

Τσιάρας: Οι αγρότες να αναλάβουν την ευθύνη των επιλογών τους – Επιμένουμε στον διάλογο

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγρότες αρνούνται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μιλώντας στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», είπε.

Ένα από τα αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες αφορά το πετρέλαιο.

«Έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης με νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή την εφαρμογή είδαμε ότι υπήρχαν δυσρυθμίες. Η μία αφορούσε ότι κάποια τιμολόγια δεν ανέβαιναν σωστά στις πλατφόρμες που θέλει η ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και να επιστρέφεται σωστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης», δήλωσε ο κος Τσιάρας και συμπλήρωσε:

«Έχει γίνει ένας υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Υπάρχουν καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες που χρειάζονται περισσότερο. Θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων που δεν ανέβηκαν με τον σωστό τρόπο και οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται».

Ακόμη, σχολίασε πως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία σκληρή μεταρρύθμιση.

«Θα επιμείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του διαλόγου. Αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν. Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο», είπε.

Τέλος, αναφερόμενος στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως χρειάζεται στενή συνεργασία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των κτηνοτρόφων ώστε να κλείσει ο κύκλος της ζωονόσου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexr1cqt8t3l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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