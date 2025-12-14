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Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τα επόμενα βήματα μετά το «όχι» στο Μαξίμου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:27 - 14 Δεκ 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τα επόμενα βήματα μετά το «όχι» στο Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Το «όχι» των αγροτών σε ραντεβού με τον πρωθυπουργό δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους γνωρίζουν καλά τον αγροτικό χώρο. Ειδικά στο μπλόκο της Νίκαιας, από την αρχή —και ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα— επικράτησε η σκληρή γραμμή, η οποία επιδιώκει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων χωρίς κάποια χειροπιαστή παραχώρηση. Τελικά, τα μπλόκα και της υπόλοιπης χώρας συντάχθηκαν με αυτή τη θέση.

Πέρα από τους αγρότες, τις κινητοποιήσεις στηρίζουν και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι μελισσοκόμοι. Υπήρξε πάντως θετική διάθεση από μερίδα των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το σχετικό e-mail με τα αιτήματα —τα οποία, σύμφωνα με τους αγρότες, θα είναι κοστολογημένα— αναμένεται να σταλεί εντός της ημέρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Άτυπη προθεσμία για απάντηση έχει τεθεί η Τρίτη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αγρότες προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με κλείσιμο παράδρομων αλλά και δράσεις εντός των πόλεων. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ανησυχία πως τα μπλόκα ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές ή ο τουρισμός.

Παρά ταύτα, φαίνεται να υπάρχει διάθεση συμβιβασμού σε ορισμένα αιτήματα, όπως για παράδειγμα στο αγροτικό ρεύμα: εάν η τιμή μειωθεί έστω στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα (οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 9), δηλώνουν πρόθυμοι να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τους αγρότες, κομματικό στοιχείο απουσιάζει από τις κινητοποιήσεις. Υπήρξαν κατηγορίες από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι αγρότες προσκείμενοι στο ΚΚΕ επιδίδονται σε «επαναστατική γυμναστική». Ωστόσο, στα μπλόκα διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει κομματική χροιά και εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την πρόσφατη συνάντηση αγροτών της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Πάντως, το χάσμα μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης φαίνεται αγεφύρωτο, ιδίως μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή (14/12). Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν κατανοεί τη στάση των αγροτών, κατηγορώντας τους ότι τα μπλόκα στρέφονται ενάντια στα αιτήματα και τις ανάγκες άλλων κοινωνικών ομάδων. Τόνισε επίσης ότι η άρνησή τους να αποδεχθούν την πρόσκλησή του στο Μαξίμου είναι πέραν της λογικής και των αρχών της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι η πόρτα του παραμένει ανοιχτή.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα προχωρήσει κανονικά, σημειώνοντας ότι η ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών.

Η λίστα των αιτημάτων όπως έχει ως εξής, σύμφωνα με μετάδοση της ΕΡΤ το Σάββατο (13/12):

- Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

- Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

- Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

- Ρεύμα στα 7 λεπτά.

- Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

- Μείωση του κόστους παραγωγής.

- Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

- Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

- Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

- Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

- Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

- Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

- Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

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