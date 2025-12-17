Η Αθήνα απαντά στον Μιτσκόσκι: Καμία παρέκκλιση από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν γίνεται αποδεκτή

Η Αθήνα απαντά αυστηρά στον Μιτσκόσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι καμία προσπάθεια αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα γίνει αποδεκτή, αντιδρώντας με αυτό τον τρόπο στις δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας με αναφορές σε «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα.

Στην ανακοίνωση του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία», όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο.

Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά.

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών.

Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».