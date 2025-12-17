Pulse: «Ελπίδα» αναζητά (αλλά δεν βρίσκει) ένας στους δύο ψηφοφόρους - Μακριά από την αυτοδυναμία η ΝΔ

Η «ελπίδα» είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα επιλέξει τι θα ψηφίσει στις επόμενες εθνικές εκλογές το 50% των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Η «σιγουριά» είναι το δεύτερο κριτήριο αλλά με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό, 22%.

Αυτή η μέτρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ είναι περισσότερο άξια αναφοράς σε ένα δημοσκοπικό περιβάλλον "κολλημένο" εδώ και μήνες, με τη ΝΔ άνετα πρώτη και το ΠΑΣΟΚ, δεύτερο μεν, αλλά χωρίς καθόλου αύξηση των ποσοστών του για μήνες.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Pulse, το βασικό κριτήριο για τους πολίτες είναι η προοπτική και η ελπίδα σχετικά με την καθημερινότητά τους και με βάση αυτό το κριτήριο θα επιλέξουν τι θα ψηφίσουν. Ο ένας στους δύο θα ψηφίσει με βάση την ελπιδα, ενώ πολύ χαμηλότερα, στο 22%, είναι το κριτήριο της σιγουριάς. Ακόμη χαμηλότερα, στο 11%, βρίσκεται το κριτήριο της «τιμωρίας».

Ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά τα νέα κόμματα, τα οποία ενδέχεται να ενταχθούν στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Η δημοσκόπηση της Pulse δεν «μετρά» προς το παρόν έναν πιθανό πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Μετρά, ωστόσο, την επικείμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τη φημολογούμενη κίνηση του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Το «κόμμα» Τσίπρα, αν και παρουσιάζει καθοδική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει σημαντικές μετρήσεις, καθώς το 21% βλέπει «θετικά» ή «με ενδιαφέρον» τη σύστασή του, ενώ υπάρχει ένα ακόμα 12% που το αντιμετωπίζει ±ουδέτερα».

Το δε κόμμα Σαμαρά, παρουσιάζει πιο περιορισμένη προοπτική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μεγάλο ενδιαφέρον έγκειται στο κατά πόσο θα επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αντλώντας από το κυβερνών κόμμα ψηφοφόρους.

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Στήριξη στους αγρότες

Σχετικά με τα ζητήματα της επικαιρότητας, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών (σχεδόν 80%) συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Ωστόσο, τα ποσοστά είναι χαμηλότερα και σχεδόν μοιρασμένα σε ό,τι αφορά το κλείσιμο δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων (το 48% συμφωνεί και το 45% διαφωνεί).

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία χάνει μία ποσοστιαία μονάδα, σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση της Pulse τον Νοέμβριο, ωστόσο θεωρείται ότι κρατάει τις σταθερές της, παρ' ότι οι αγρότες είναι τρεις εβδομάδες στους δρόμους και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να εξελίσσεται.

Παρ' ότι οι απώλειες δεν είναι μεγάλες, το κυβερνών κόμμα δείχνει να απέχει από τον στόχο που έχει θέσει -και- στις επόμενες εκλογές, δηλαδή την αυτοδυναμία της στην κυβέρνηση. Άλλωστε, ακόμα και στην αναγωγή των ψήφων δεν φτάνει καν το 30%.