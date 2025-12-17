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Bloomberg: Ο Ερντογάν προσπαθεί να ξεφορτωθεί τους S-400, για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35
Ειδήσεις
19:51 - 17 Δεκ 2025

Bloomberg: Ο Ερντογάν προσπαθεί να ξεφορτωθεί τους S-400, για να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία φέρεται να θέλει να... ξεφορτωθεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 για να αυξήσει τις πιθανότητές της να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ζήτησε από Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να πάρει πίσω το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 που είχε αγοράσει η Άγκυρα πριν από 10 χρόνια.

Η συγκεκριμένη έκκληση έγινε, σύμφωνα με το Bloomberg, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα.

Παρόμοιες συζητήσεις είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, γράφει το Bloomberg που επικαλείται άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το Κρεμλίνο βέβαια αρνείται ότι έγινε μια τέτοια προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση αναλυτές εκτιμούν πως μια τέτοια κίνηση έχει λογική με δεδομένη την προσπάθεια της Τουρκίας να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τελικά να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35.

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