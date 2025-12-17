MRB: Η μεγάλη πλειοψηφία στηρίζει τους αγρότες - Τι προκύπτει για το πολιτικό σκηνικό

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (79,9% επί των ερωτηθέντων) θεωρεί τα αιτήματα των αγροτών δίκαια και τις κινητοποιήσεις τους δικαιολογημένες.
Παράλληλα, όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λιγότερο από 1 στους 5 πολίτες, θεωρεί ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα θετικά, με την πλειοψηφία να αποδοκιμάζει τους χειρισμούς της.
Κατ' επέκταση, οι πολίτες εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό (71,8%) απαισιόδοξοι όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης και την επιστροφή των χρημάτων από τις παράνομες επιδοτήσεις.
Όσον αφορά την αξιολόγηση του πρωθυπουργό επί του ζητήματος, συνολικά το 69,5% των πολιτών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Όσον αφορά το πολιτικό κλίμα, η Νέα Δημοκρατία διατηρείπαρ'όλα αυτά στην πρόθεση ψήφου το μεγάλο προβάδισμά της έναντι των υπολοίπων κομμάτων, με το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου στο 22,5%.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.
Αναφορά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.
Την ίδια στιγμή, το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.