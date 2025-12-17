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MRB: Η μεγάλη πλειοψηφία στηρίζει τους αγρότες - Τι προκύπτει για το πολιτικό σκηνικό
Πολιτική
20:48 - 17 Δεκ 2025

MRB: Η μεγάλη πλειοψηφία στηρίζει τους αγρότες - Τι προκύπτει για το πολιτικό σκηνικό

Reporter.gr Newsroom
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Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών εκφράζει τη στήριξή της στους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και αρκετό καιρό σε κινητοποιήσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες καταδικάζουν τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ οι πολίτες απάντησαν και σχετικά με τη συγκρότηση πιθανών κομμάτων που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καρυστιανού.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (79,9% επί των ερωτηθέντων) θεωρεί τα αιτήματα των αγροτών δίκαια και τις κινητοποιήσεις τους δικαιολογημένες.

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Παράλληλα, όσον αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, λιγότερο από 1 στους 5 πολίτες, θεωρεί ότι η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα θετικά, με την πλειοψηφία να αποδοκιμάζει τους χειρισμούς της.

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Κατ' επέκταση, οι πολίτες εμφανίζονται σε μεγάλο ποσοστό (71,8%) απαισιόδοξοι όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης και την επιστροφή των χρημάτων από τις παράνομες επιδοτήσεις.

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Όσον αφορά την αξιολόγηση του πρωθυπουργό επί του ζητήματος, συνολικά το 69,5% των πολιτών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Όσον αφορά το πολιτικό κλίμα, η Νέα Δημοκρατία διατηρείπαρ'όλα αυτά στην πρόθεση ψήφου το μεγάλο προβάδισμά της έναντι των υπολοίπων κομμάτων, με το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου στο 22,5%.

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Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,2% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 71,4% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

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Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,6% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 79,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

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Στην ερώτηση πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 31,8% λέει ότι θα το ψήφιζε ενώ το 53,6% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

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Αναφορά με το κύριο κριτήριο ψήφου, το 37% κρίνει το αποτέλεσμα στη ζωή του, το 21,8% να αισθάνεται δικαιοσύνη και το 17,% να εμπιστεύεται τον αρχηγό του κόμματος.

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Την ίδια στιγμή, το 40,2% επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 46,7% κυβέρνηση συνεργασίας.

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