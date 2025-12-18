Ο απόηχος του ξυλοδαρμού δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά – Πληροφορίες για διαφυγή μέσω Γερμανίας

Άφαντος παραμένει ο πρώην μπασκετμπολίστας και νυν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, μετά την καταγγελία για άγρια επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, κατά τη διάρκεια αποστολής του τελευταίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που μεταδόθηκα στον Action 24 ο Νίκος Παππάς φέρεται να διέφυγε μέσω Γερμανίας και να βρίσκεται στην Αθήνα.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/12) σε μπαρ της πόλης, όπου βρίσκονταν και οι δύο, συνοδευόμενοι από συνεργάτες τους. Ο δημοσιογράφος του news247 υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα ο ευρωβουλευτής να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, διαδικασία που δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, προχώρησε στη διαγραφή του Νίκου Παππά από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στην Ευρωβουλή, ενώ τον παρέπεμψε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής του από μέλος. Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής φέρεται να οδηγείται και εκτός της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Νίκου Γιαννόπουλου, καθώς αποχωρούσε από το μπαρ μαζί με συνάδελφό του, ο Νίκος Παππάς τού επιτέθηκε απρόκλητα, χτυπώντας τον δύο φορές με γροθιές στο κεφάλι. Ο δημοσιογράφος έπεσε στο διάδρομο που συνδέει το μπαρ με παρακείμενο κατάστημα, ενώ ο πρώην αθλητής ύψους 1,97 μ. φέρεται να του είπε: «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε αναλυτικά για το περιστατικό σε τηλεοπτική παρέμβασή του στο Action 24, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά και στην Ελλάδα, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα εις βάρος του ευρωβουλευτή.

Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο μετά το επεισόδιο ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του για να απολογηθεί, καλώντας τον 6 φορές στο τηλέφωνο. Του έστειλε ακόμη, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, δύο μηνύματα στο Whats App, τα όποια στη συνέχεια τα διέγραψε.

Η εκδοχή του Νίκου Παππά

Με ανάρτηση στα Instagram Stories το βράδυ της Τετάρτης (17/12), ο Νίκος Παππάς παραδέχεται ότι αντέδρασε λανθασμένα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές για την κατάσταση στην οποία –όπως υποστηρίζει– βρισκόταν ο δημοσιογράφος.

Ο ευρωβουλευτής κάνει λόγο για «βιαστική καταδίκη» από τα μέσα ενημέρωσης, τονίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λάθος, αλλά υποστηρίζει ότι «όσα προηγήθηκαν δεν παραγράφονται ούτε εκπίπτουν στην απόδοση ευθύνης». Προσθέτει ότι, από σεβασμό στο γεγονός ότι ο Νίκος Γιαννόπουλος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναφερθεί δημόσια σε λεπτομέρειες του περιστατικού, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι προκλήθηκε.

Πολιτικός αντίκτυπος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νίκος Παππάς προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στο παρελθόν έχει προχωρήσει σε αμφιλεγόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά πολιτικών αντιπάλων και πολιτών, ακόμη και μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, δημοσιογραφικοί κύκλοι επαναφέρουν τη συζήτηση για την ποιότητα εκπροσώπησης της χώρας στην Ευρωβουλή. Επισημαίνεται ότι το σύστημα του σταυρού προτίμησης, αντί της λίστας, ευνοεί την εκλογή «celebrity» υποψηφίων, με συνέπεια –κατά τους επικριτές– να υποβαθμίζεται το επίπεδο της κοινοβουλευτικής δουλειάς στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό ανοίγει και ένα ευρύτερο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που έχει βέβαια αποχωρήσει από το κόμμα, είχε προτείνει τον Νίκο Παππά την άνοιξη του 2023 ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, παρά τις εσωκομματικές αντιδράσεις. Η εκλογική κατάρρευση του κόμματος και η παραίτηση Τσίπρα ακύρωσαν τελικά την υποψηφιότητα. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής για το νέο επεισόδιο, ωστόσο δεν αποκλείεται να του αποδοθεί ακόμη μία λανθασμένη επιλογή προσώπου είτε από άλλοτε συντόφους, είτε από πολιτικούς αντιπάλους.

Οι σχέσεις του Νίκου Παππά με την Κουμουνδούρου αναθερμάνθηκαν επί ηγεσίας Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος στήριξε την υποψηφιότητά του για την Ευρωβουλή. Ο Παππάς εξελέγη με 125.893 σταυρούς.

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Αντιδράσεις

Το επεισόδιο καταδικάστηκε έντονα από την ΕΣΗΕΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι πρόκειται για άσκηση βίας από πρόσωπο με θεσμικό ρόλο και σημειώνει ότι η αυτόφωρη διαδικασία δεν καλύπτεται από την ευρωβουλευτική ασυλία.

Αιχμές άφησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δηλώνοντας ότι χρειάστηκε να φτάσει ο Νίκος Παππάς στο σημείο της χειροδικίας για να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταδικαστικές ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά.

Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, δήλωσε στα Παραπολιτικά:

«Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία. Λυπάμαι πραγματικά που μια κρίσιμη ολομέλεια επισκιάζεται από τέτοια γεγονότα».