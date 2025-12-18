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Επιστροφές υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες τους – Προσεχώς εκατοντάδες απελάσεις
Πολιτική
11:56 - 18 Δεκ 2025

Επιστροφές υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες τους – Προσεχώς εκατοντάδες απελάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση επιστροφής υπηκόων Πακιστάν και Μπαγκλαντές στις χώρες καταγωγής τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16/12), με ειδική πτήση τσάρτερ από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  

Στην επιχείρηση επιστροφής των αλλοδαπών, η οποία διοργανώθηκε από την Ελλάδα, μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οικονομική στήριξη και τον συντονισμό του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συμμετείχαν επίσης και η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελβετία.

Ειδικότερα, επιστράφηκαν από τη χώρα μας συνολικά 30 υπήκοοι Πακιστάν και 10 υπήκοοι Μπαγκλαντές.

Σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν αστυνομικοί συνοδοί, ιατρός, εκπρόσωποι του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς και εκπρόσωπος, παρατηρητής, διερμηνείς και αστυνομικοί συνοδοί του Frontex.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης προανήγγειλε νέες απελάσεις, ανακοινώνοντας πως θα ακολουθήσουν άλλες 550 αποχωρήσεις εντός των επόμενων ημερών και σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας».

{https://x.com/thanosplevris/status/2001232882623234282}

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