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Τσιάρας: Το πρόβλημα στον ΕΛΓΑ επιβεβαιώνει την ανάγκη ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική
14:57 - 18 Δεκ 2025

Τσιάρας: Το πρόβλημα στον ΕΛΓΑ επιβεβαιώνει την ανάγκη ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μίλησε σήμερα (18/12) για το διαφαινόμενο αδιέξοδο που έχει προκύψει στις συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροτών. 

Ο κ. Τσιάρας λοιπόν σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, αναφέρθηκε αρχικά στην απόφαση των αγροτών τους να μη συναντήσουν τον πρωθυπουργό, πετώντας τους ουσιαστικά το μπαλάκι των ευθυνών.

Ερωτηθείς αν οι αγρότες είναι πολιτικά υποκινούμενοι, ο υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Σέβομαι ότι ο καθένας μπορεί να έχει μια πολιτική αναφορά αν όμως κανείς μιλάει ή ενδιαφέρεται για τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και για τη λύση που μπορεί ενδεχομένως να δοθεί, και σε πρώτο χρόνο αφού έχουν γίνει δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό δηλώνουν ότι υπάρχει κοινός τόπος συνεννόησης και χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα τις επόμενες δύο μέρες βρίσκονται σε μια εντελώς διαφορετική λογική, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαντήσουν οι ίδιοι».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο «αλαλούμ» που προκλήθηκε, με το τεχνικό πρόβλημα στον ΕΛΓΑ που πήρε χρήματα από τους λογαριασμούς των αγροτών.

«Αυτό το πρόβλημα είναι η πιο εμφατική απόδειξη του γιατί πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πάει στην ΑΑΔΕ γιατί όταν λείπει η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και όταν για οποιοδήποτε τεχνικό λάθος μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο προφανώς δημιουργείται και ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», σημείωσε ο κ. Τσιάρας.

Όσον αφορά τις κουτσουρεμένες επιδοτήσεις κατά 30%, ο υπουργός σημείωσε ότι «θα κληθούν οι αγρότες για θέματα ή ζητήματα στα οποία θεωρούν ότι έχουν δίκιο είτε να υποβάλλουν ενστάσεις είτε να υποβάλλουν διορθώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα», διευκρινίζοντας την ίδια στιγμή ότι:

«Η πλειοψηφία τους θα πληρωθεί εντός του μήνα. Όσοι προλάβουν να κάνουν τις διορθώσεις μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, που νομίζω ότι θα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, θα πληρωθούν στην τελευταία καταβολή του ΟΠΕΚΕΠΕ στο τέλος του μήνα. Θα πληρωθούν και για όλες τις άλλες εκκρεμότητες όχι μόνο για την βασική αλλά και για το μέτρο 23 στο τέλος του χρόνου. Αυτό αφορά στους νομούς Σερρών, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας…περιοχές της Βορείου Ελλάδας».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 15:04
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