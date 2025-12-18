Υπόθεση Τεμπών - Τριαντόπουλος: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες για την αλλοίωση του χώρου

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των κατηγορουμένων. Τελευταίος πέρασε σήμερα το κατώφλι της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινής Μηλιώνη, ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ο πρώην υφυπουργός, μαζί με τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και ακόμη έξι μη πολιτικά πρόσωπα από την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορούνται ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος. Το συγκεκριμένο αδίκημα αποδόθηκε στον κ. Τριαντόπουλο από τη Βουλή, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα ενώπιον της ανακρίτριας, με τα οποία αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος είναι πλημμέλημα και δεν προβλέπεται προφυλάκιση.

Ο συνήγορος του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Άρης Τζαννετής, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας: «δεν είχε καμία συντονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά, παρέχοντας μηχανήματα».

Όπως τόνισε, ο κ. Αγοραστός δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει εντολές, καθώς στον χώρο βρίσκονταν προανακριτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογή και τη διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικού. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο πρώην περιφερειάρχης δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του χώρου με χαλίκια, το λεγόμενο «μπάζωμα», το οποίο, όπως ανέφερε, κρίθηκε αναγκαίο για επιχειρησιακούς λόγους.

Η κρίσιμη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου

Το επόμενο και καθοριστικό βήμα είναι η απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα κρίνει εάν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Η απόφαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει την τελική και οριστική κρίση για τις ποινικές ευθύνες που αποδίδονται στον πρώην υφυπουργό.

Η αντίδραση των συγγενών των θυμάτων

Την ίδια στιγμή, 49 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, σε ανακοίνωσή τους, εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους με την κατεύθυνση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας «επιβεβλημένη και δεδομένη» την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν, ο πρώην υφυπουργός: «διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών», υποστηρίζοντας ότι με την εντολή για το μπάζωμα αλλοιώθηκε ανεπανόρθωτα ο χώρος της σύγκρουσης, με τη μεταφορά τόνων χωμάτων μέσα σε μία νύχτα σε δημοτικά και ιδιωτικά οικόπεδα.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για βεβήλωση των νεκρών, σημειώνοντας ότι ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν σε χωράφια και οστά ανακαλύφθηκαν ακόμη και μήνες αργότερα, εκφράζοντας «οργή και αποτροπιασμό» για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, αποδίδουν στον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ ότι: «με τις ενέργειές του κατέστησε ουσιαστικά ανέφικτη την εις βάθος ανακριτική έρευνα», ιδίως ως προς τα αίτια της πυρόσφαιρας και την απόδοση ευθυνών, γεγονός που, όπως τονίζουν, εμπόδισε ανεπανόρθωτα την αναζήτηση της πλήρους αλήθειας.

Παρέμβαση Κωνσταντοπούλου στο Εφετείο

Στο Εφετείο βρέθηκε σήμερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει καταθέσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του δυστυχήματος.

Σε δηλώσεις της, με αφορμή την απολογία Τριαντόπουλου, ανέφερε: «Μόλις σήμερα απολογείται το δεξί χέρι του πρωθυπουργού για ένα πολύ μικρό πλημμέλημα. Η αλλοίωση του χώρου είναι υπόθεση κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας και υπόθαλψης εγκληματία».

Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για κοροϊδία των συγγενών, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση προς τους δικαστές ότι «η εξουσία τους πηγάζει από τον λαό», μιλώντας ακόμη και για επίορκους δικαστές.