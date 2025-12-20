ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Στήριξη στους αγρότες με μέτρο - Διάλογος χωρίς υποσχέσεις και χωρίς αποκλεισμούς της κοινωνίας
Πολιτική
18:10 - 20 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Στήριξη στους αγρότες με μέτρο - Διάλογος χωρίς υποσχέσεις και χωρίς αποκλεισμούς της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει λύσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, χωρίς όμως να αγνοεί το δικαίωμα των πολιτών στην απρόσκοπτη καθημερινότητα, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον REAL FM, με αφορμή τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε σε γενικές υποσχέσεις, αλλά εξέτασε με προσοχή τα επικαιροποιημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. «Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων ικανοποιείται, χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και αιτήματα που κρίνονται μαξιμαλιστικά ή εκτός δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Κόκκινες γραμμές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση. Όπως είπε, αν η μεταρρύθμιση αυτή δεν είχε προχωρήσει, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των αγροτικών πληρωμών στο παρόν και στο μέλλον. Υπογράμμισε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους: τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι τα ίδια προβλήματα θα συνεχιστούν και μετά τη μεταφορά, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως, αντίθετα, το νέο πλαίσιο θα ωφελήσει τους νόμιμους παραγωγούς, καθώς οι παράνομες πρακτικές θα εντοπίζονται και θα αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. «Οι υγιείς αγρότες θα πάρουν περισσότερα, γιατί πλέον το φίλτρο θα είναι αυστηρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της ρύθμισης, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση και έλλειψη κατανόησης της ουσίας του ζητήματος. Υπενθύμισε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν οφείλονταν σε κυβερνητική επιλογή, αλλά στην έλλειψη έγκρισης από την Ευρώπη, ενώ υποστήριξε ότι το νέο σύστημα αφήνει διαθέσιμα περισσότερα κονδύλια για όσους πραγματικά τα δικαιούνται.

Ρεύμα, πετρέλαιο και φορολογία

Αναφερόμενος στα βασικά αιτήματα των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ενώ συνεχίζει να βελτιώνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη από τα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για αγρότες στην Ευρώπη, αν και αναγνώρισε ότι ο στόχος των 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα είναι δύσκολος. Για το πετρέλαιο, σημείωσε ότι η επιστροφή του ΕΦΚ θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συνολική φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, με μειώσεις συντελεστών και ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα βασίζονται σε πραγματικά έσοδα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Διάλογος, αλλά χωρίς ταλαιπωρία

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει άμεσο και ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες σε πανελλαδικό επίπεδο εκπροσώπησης. Υπογράμμισε όμως ότι, όσο σεβαστές είναι οι λογικές διεκδικήσεις, άλλο τόσο σεβαστό είναι και το αίτημα της κοινωνίας να μην υφίσταται παρατεταμένη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι άλλο είναι η θεωρητική στήριξη στα αιτήματα των αγροτών και άλλο η πραγματική εμπειρία της καθημερινής δυσκολίας λόγω μπλόκων και καθυστερήσεων. «Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής ευθύνης.

Εξωτερική πολιτική και άμυνα

Τέλος, σχολιάζοντας ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύεται όσο ποτέ, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών όσο και διεθνών συμμαχιών. Διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες περί συγκρότησης ταχείας δύναμης Ελλάδας–Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, όπως και η τριμερής με την Κύπρο, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, αλλά υπηρετεί τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Το μήνυμα της κυβέρνησης, όπως το περιέγραψε ο κ. Μαρινάκης, είναι σαφές: στήριξη στους αγρότες με ρεαλισμό, διάλογος χωρίς προσχήματα και αποφάσεις που δεν υπονομεύουν ούτε την κοινωνική συνοχή ούτε το μέλλον της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία
Πολιτική

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο
Πολιτική

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις
Πολιτική

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 19:34

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 19:16

Στα «πράσινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 19:03

Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 18:51

Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 18:41

TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Υγεία
02/07/2026 - 18:30

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 απονεμήθηκε στην Αγγελική Τριανταφύλλου

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 18:26

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 18:06

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Πολιτική
02/07/2026 - 17:57

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Σχόλια Αγοράς
02/07/2026 - 17:54

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:52

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Εργασιακά
02/07/2026 - 17:34

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Πολιτική
02/07/2026 - 17:33

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τεχνολογία
02/07/2026 - 17:26

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:25

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ