Μαρινάκης: Στήριξη στους αγρότες με μέτρο - Διάλογος χωρίς υποσχέσεις και χωρίς αποκλεισμούς της κοινωνίας

Σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει λύσεις για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, χωρίς όμως να αγνοεί το δικαίωμα των πολιτών στην απρόσκοπτη καθημερινότητα, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον REAL FM, με αφορμή τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε σε γενικές υποσχέσεις, αλλά εξέτασε με προσοχή τα επικαιροποιημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. «Η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων ικανοποιείται, χωρίς να επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και αιτήματα που κρίνονται μαξιμαλιστικά ή εκτός δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Κόκκινες γραμμές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, χαρακτηρίζοντάς την «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση. Όπως είπε, αν η μεταρρύθμιση αυτή δεν είχε προχωρήσει, δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ομαλή καταβολή των αγροτικών πληρωμών στο παρόν και στο μέλλον. Υπογράμμισε ότι η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους: τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι τα ίδια προβλήματα θα συνεχιστούν και μετά τη μεταφορά, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως, αντίθετα, το νέο πλαίσιο θα ωφελήσει τους νόμιμους παραγωγούς, καθώς οι παράνομες πρακτικές θα εντοπίζονται και θα αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. «Οι υγιείς αγρότες θα πάρουν περισσότερα, γιατί πλέον το φίλτρο θα είναι αυστηρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την καταψήφιση της ρύθμισης, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση και έλλειψη κατανόησης της ουσίας του ζητήματος. Υπενθύμισε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν οφείλονταν σε κυβερνητική επιλογή, αλλά στην έλλειψη έγκρισης από την Ευρώπη, ενώ υποστήριξε ότι το νέο σύστημα αφήνει διαθέσιμα περισσότερα κονδύλια για όσους πραγματικά τα δικαιούνται.

Ρεύμα, πετρέλαιο και φορολογία

Αναφερόμενος στα βασικά αιτήματα των αγροτών, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, ενώ συνεχίζει να βελτιώνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις. Τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη από τα χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος για αγρότες στην Ευρώπη, αν και αναγνώρισε ότι ο στόχος των 7 λεπτών ανά κιλοβατώρα είναι δύσκολος. Για το πετρέλαιο, σημείωσε ότι η επιστροφή του ΕΦΚ θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, ανέδειξε τη συνολική φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, με μειώσεις συντελεστών και ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα βασίζονται σε πραγματικά έσοδα και όχι σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Διάλογος, αλλά χωρίς ταλαιπωρία

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει άμεσο και ουσιαστικό διάλογο με τους αγρότες σε πανελλαδικό επίπεδο εκπροσώπησης. Υπογράμμισε όμως ότι, όσο σεβαστές είναι οι λογικές διεκδικήσεις, άλλο τόσο σεβαστό είναι και το αίτημα της κοινωνίας να μην υφίσταται παρατεταμένη ταλαιπωρία, ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών.

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι άλλο είναι η θεωρητική στήριξη στα αιτήματα των αγροτών και άλλο η πραγματική εμπειρία της καθημερινής δυσκολίας λόγω μπλόκων και καθυστερήσεων. «Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής ευθύνης.

Εξωτερική πολιτική και άμυνα

Τέλος, σχολιάζοντας ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενισχύεται όσο ποτέ, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών όσο και διεθνών συμμαχιών. Διέψευσε κατηγορηματικά πληροφορίες περί συγκρότησης ταχείας δύναμης Ελλάδας–Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, όπως και η τριμερής με την Κύπρο, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, αλλά υπηρετεί τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Το μήνυμα της κυβέρνησης, όπως το περιέγραψε ο κ. Μαρινάκης, είναι σαφές: στήριξη στους αγρότες με ρεαλισμό, διάλογος χωρίς προσχήματα και αποφάσεις που δεν υπονομεύουν ούτε την κοινωνική συνοχή ούτε το μέλλον της χώρας.