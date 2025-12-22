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Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Πλεύση – Μητσοτάκης, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού τα πρόσωπα της χρονιάς
Πολιτική
11:13 - 22 Δεκ 2025

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, τρίτη η Πλεύση – Μητσοτάκης, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού τα πρόσωπα της χρονιάς

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Τους πολιτικούς συσχετισμούς στην εκπνοή του 2025, τα πρόσωπα που ξεχώρισαν, αλλά και τη δυναμική των κυοφορούμενων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αποτυπώνει η τελευταία δημοσκόπηση που διενήργησε η Interview για λογαριασμό της POLITIC.  

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με διαφορά 11,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει 23,2% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας είναι στην τρίτη θέση ενισχύοντας το ποσοστό της στο 8,2%. Έπονται Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,7%, ΜέΡΑ25 με 3,3% και Κίνημα Δημοκρατίας με 3,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο όριο του 3%.

Ένας στους πέντε δεν ξέρει τι να ψηφίσει

Το 21,6% των αναποφάσιστων αποτελεί ένα από τα πιο ηχηρά πολιτικά μηνύματα της δημοσκόπησης, καθώς δείχνει ότι ένας στους πέντε ψηφοφόρους δεν έχει ακόμη αποφασίσει τι θα ψηφίσει, διατηρώντας ανοιχτό και απρόβλεπτο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Εκτίμηση ψήφου: Οριακά κάτω του 30% η ΝΔ

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 14,8%.

Πρώτος ο «Κανένας» στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας, το εύρημα είναι σαφές: Πρώτη επιλογή ο «Κανένας» με 30,8%, ποσοστό που υπερβαίνει κάθε πολιτικό αρχηγό και υπογραμμίζει τη διάχυτη δυσπιστία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 28,6%, ποσοστό που τον κατατάσσει πρώτο μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σε μονοψήφια νούμερα, ενισχύοντας την εικόνα ενός κατακερματισμένου πολιτικού σκηνικού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 9,4% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 8,9%.

Καρυστιανού – Κωνσταντοπούλου – Μητσοτάκης: Τα πρόσωπα της χρονιάς

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν περισσότερο τη χρονιά που είναι έτοιμη να φύγει, η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) με την παρουσία της να συνδέεται κυρίως με ζητήματα ευθύνης και διαφάνειας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ορατότητά της στον δημόσιο πολιτικό διάλογο.

Τρίτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης (18,4%), γεγονός που αντανακλά τον κεντρικό του ρόλο στη διακυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να μονοπωλεί τη δημόσια προσοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας (11%), με παρουσία που παραμένει αναγνωρίσιμη στη δημόσια σφαίρα, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Στέφανος Κασσελάκης, με σαφώς περιορισμένο αποτύπωμα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πρόσωπα της κορυφής.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με συνολικό ποσοστό άνω του 50%. Συγκεκριμένα, στην κορυφή βρίσκεται η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με 29,5%, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που αποδίδουν οι πολίτες σε ζητήματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος και θεσμικής αξιοπιστίας. Ακολουθούν τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συνείδηση και εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αιτήματα λογοδοσίας.

Στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9%, και ακολουθούν οι ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων (8,8%) και η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (8,1%), εξελίξεις με περισσότερο θεσμικό και διεθνή χαρακτήρα.

Στο top 3 Υπουργών οι Πιερρακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύεται ως ο πιο δραστήριος υπουργός της χρονιάς, σύμφωνα με την αποτύπωση της κοινής γνώμης, συγκεντρώνοντας 20,5% και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της κατάταξης. Ακολουθεί ο Νίκος Δένδιας με 18%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με 13,2%.

Η πρώτη τριάδα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των απαντήσεων, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τους υπουργούς που ξεχώρισαν περισσότερο στη συγκεκριμένη κατάταξη.

Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 18% των ερωτώμενων απαντά «κανένας», ενώ το 16% επιλέγει την κατηγορία «άλλοι».

«Προβάδισμα» Καρυστιανού έναντι Τσίπρα

Στο ερώτημα «Αν ο κ. Τσίπρας και η κ. Καρυστιανού ίδρυαν νέα κόμματα ποιο ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, σε περίπτωση που ιδρυόταν είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από τη Μαρία Καρυστιανού», το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, έναντι 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα. Ένα επιπλέον 24% δηλώνει «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ», στοιχείο που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος διατηρεί στάση αναμονής.

Ζορισμένοι 9 στους 10 πολίτες φέτος τα Χριστούγεννα

Χαρακτηριστικό των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι το εύρημα πως το 44% των ερωτώμενων εκτιμά ότι το φετινό τραπέζι θα είναι πιο περιορισμένο λόγω οικονομικών δυσκολιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Το 35% δηλώνει ότι θα είναι περίπου το ίδιο με πέρυσι. Αντίθετα, μόνο το 10% θεωρεί ότι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πλήρες, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

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