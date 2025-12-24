Γεραπετρίτης: Τους επόμενους μήνες το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα

«Τους επόμενους μήνες θα γίνει στην Άγκυρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των αντιπροσωπειών τους», ανέφερε σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Όπως είπε, δεν υπάρχουν ακόμα οι ημερομηνίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα προετοιμαστεί από τον νέο γύρο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που θα γίνει 20 και 21 Ιανουαρίου. Επομένως, όπως σημείωσε, δρομολογείται ήδη το επόμενο στάδιο.

«Μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα βρεθούν οι δύο ηγέτες με τον παραδοσιακό τρόπο που βρίσκονται, δηλαδή και κατ' ιδίαν και με την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών και των διπλωματικών τους συμβούλων, οπότε θα αποκατασταθεί. Θέλω να σας πω όμως το ακόλουθο: Το γεγονός ότι μπορεί να μην βρέθηκαν, δεν σημαίνει αναγκαστικώς ότι υπάρχει κρίση στις σχέσεις, όπως επίσης και το αντίστροφο. Το ότι βρισκόμαστε, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι συμφωνούμε σε όλα», δήλωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Εκείνο, το οποίο επιδιώκουμε, είναι να επέλθει μία σχέση κανονικότητας. Να το πω διαφορετικά. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα είναι οι γείτονές μας, θα πρέπει να συνομιλούμε. Δεν θα πρέπει να είναι είδηση το γεγονός ότι βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να συζητούμε για τα τεράστια θέματα, τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος, τις μεγάλες κοινές προκλήσεις. Άρα, δεν χρειάζεται από μια συνάντηση ηγετών ή από ένα Ανώτατο Συμβούλιο να παράγονται κατ' ανάγκην μεγάλες συμφωνίες και διακηρύξεις. Θα πρέπει να βρισκόμαστε και να συζητούμε. Αυτό είναι το αναγκαίο και το επιβάλει η γεωγραφία μας».

Ο κ. Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών δεν έκλεισαν ποτέ» και σημείωσε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν οι δίαυλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε, αντί να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα».

Δεν υπήρξε, συνεπώς, καμία κατάργηση των ήρεμων νερών, υπογράμμισε ο υπουργός. «Τα ήρεμα νερά είναι μια επιλογή του πρωθυπουργού, μια βασική θεμελιώδης πολιτική επιλογή. Μας έδωσε πολύ χρόνο να ανασυνταχτούμε και για την άμυνά μας και για την οικονομία μας και για τη διπλωματία μας. Και νομίζω ότι τα οφέλη θα φανούν, διότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρότερη από ότι ήταν στο παρελθόν».

Δεν έχω ηγετικές φιλοδοξίες

«Εγώ, επειδή αφενός δεν έχω ηγετικές φιλοδοξίες και αφετέρου επειδή έχω μια διαφορετική αντίληψη σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπηρετείς τα δημόσια πράγματα, θεωρώ ότι η δικιά μου θέση δεν είναι ούτε να προβάλλω τον εαυτό μου, ούτε να αναβαθμίζομαι στην κοινωνική παραδοχή», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «δεν έχω τη ματαιοδοξία να χρησιμοποιήσω αυτό το πόστο για οποιονδήποτε δικό μου σκοπό».

Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, δε, είπε πως δεν σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο, καθώς «το μάρκετινγκ του βιβλίου ήταν τόσο καταπληκτικό που αισθάνεσαι ότι το έχεις διαβάσει χωρίς να το έχεις μελετήσει».