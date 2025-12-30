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Ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης «καρφώνει» βουλευτή της ΝΔ: Μου υπέδειξε πώς να παίρνω παράνομες επιδοτήσεις
Πολιτική
13:58 - 30 Δεκ 2025

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανεστίδης «καρφώνει» βουλευτή της ΝΔ: Μου υπέδειξε πώς να παίρνω παράνομες επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, μέλος της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων, που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, κατήγγειλε την Τρίτη (30/12) ότι ο βουλευτής της ΝΔ, Θεοφάνης Παππάς, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (2020 - 2021), του υπέδειξε το καλοκαίρι του 2025 ένα τρικ προκειμένου να μπορεί κάποιος να πληρώνεται χωρίς να έχει παραγωγική διαδικασία.

Μιλώντας στο Open, ο Ανεστίδης ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκε σε γάμο στη Χαλκιδική με τον βουλευτή της ΝΔ Θεοφάνη Παππά. Εκεί τον ρώτησε τι γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Παππάς, σύμφωνα με τον ίδιο, του είπε ότι όποιος κάνει καινούργια είσοδο στην εφορία και παίρνει καινούργιο ΑΦΜ μπαίνει και παίρνει δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα χωρίς να χρειάζεται να έχει παραγωγική διαδικασία ή ζώα.

Ο βουλευτής της ΝΔ Θεοφάνης Παππάς παραδέχεται ότι έγινε το καλοκαίρι του 2025 συζήτηση με τον Κώστα Ανεστίδη, είπε, όμως, ότι δεν του υπέδειξε νέο τρικ αλλά ότι απλώς περιέγραφε το πρόβλημα που προέκυψε από τη διαδικασία αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το εθνικό απόθεμα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι μετά το 2022 η κυβέρνηση Μητσοτάκη διέκοψε τη διαδικασία.

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