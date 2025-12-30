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Η σύμπτωση των εκλογών με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Ανεμοδείκτης
13:40 - 30 Δεκ 2025

Η σύμπτωση των εκλογών με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Κυριάκος Μητσοτάκης, Χάρης Δούκας και Γιάννης Αλαφούζος επισκέφθηκαν μαζί την Τρίτη (30/12) τις εγκαταστάσεις του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Στις δηλώσεις τους εμφανίστηκαν αισιόδοξοι πως το γήπεδο θα παραδοθεί στην ομάδα τον Μάιο του 2027.

Μια αξιοσημείωτη σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, εκείνο το διάστημα θα γίνουν και οι επόμενες εθνικές εκλογές, που θυμίζουμε μπορεί να είναι και διπλές.

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Τυχαίο; Μάλλον. Αλλά δεν παύει να είναι βολική εξέλιξη για την κυβέρνηση μία φιέστα Παναθηναϊκών εν μέσω εκλογών.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/12/2025 - 14:00
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