Μάντζος: Ντροπιαστική η σιωπή του Πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για καθυστερημένη και απρόθυμη αντίδραση απέναντι στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνοντας ότι η δήλωση «δεν είναι ώρα για σχόλια» συνιστά εγκατάλειψη των αρχών του διεθνούς δικαίου.

Όπως τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος, η στάση αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική και ντροπιαστική για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα για την προάσπιση των συμφερόντων της, ειδικά ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα των δύο μέτρων και δύο σταθμών στην εξωτερική πολιτική, συγκρίνοντας τη στάση αυτή με περιπτώσεις όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, καταλήγοντας ότι πολιτική αρχών με επιλεκτική εφαρμογή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου αναφέρει: «Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της «επέμβαση» εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».