Τσιάρας: Έχουν ικανοποιηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών - Ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε σήμερα (3/1) σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει συνολικά 27 αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες, εκ των οποίων, όπως ανέφερε, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί. Όπως εξήγησε, ορισμένα από τα ζητήματα έχουν πλέον επιλυθεί πλήρως, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά και θα εξεταστούν στο πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου στο ERTnews, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει έμπρακτα τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα, σημειώνοντας πως η πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο, που έγινε πριν από τις γιορτές, δεν έχει προσχηματικό χαρακτήρα. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και κινήσεις στήριξης των αγροτών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία στους πολίτες, γεγονός που -κατά τον ίδιο- αδικεί τις προσπάθειες και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας σε επίπεδο βιωσιμότητας.

Ειδικότερα, έκανε λόγο για τις πιέσεις που ασκεί το δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο προβλέπει μελλοντική ανακατανομή πόρων, καθώς και για τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Σε αυτές τις δυσκολίες προστίθενται, όπως τόνισε, η λειψυδρία και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ζωονόσους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνολικό επανασχεδιασμό πολιτικών και ουσιαστική συζήτηση.

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Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση κτηνοτρόφου από την Αχαΐα σχετικά με δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο υπουργός ανέφερε ότι ο αντιπρόεδρος απλώς επιβεβαίωσε τους οικονομικούς πόρους που κατευθύνθηκαν προς τον αγροτικό κόσμο εντός του 2025.

Όπως σημείωσε, παρά τη δυσκολία της χρονιάς και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές που προέκυψαν λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ -τις οποίες ο ίδιος παραδέχθηκε- η κυβέρνηση κατάφερε να πραγματοποιήσει αυξημένες καταβολές προς τους αγρότες. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα χορήγησε τις υψηλότερες αποζημιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις θανατώσεις ζώων, γεγονός που οδήγησε τον πρωθυπουργό στην εξαγγελία μέτρων αναπλήρωσης εισοδήματος για διάστημα ενός έτους. Τέλος, επεσήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.