Αυτοπροσώπως ο Τσιάρας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής – Τι δήλωσε

Αυτοπροσώπως εμφανίστηκε, το πρωί της Τρίτης (7/4), ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Ο ίδιος – όπως και οι 9 βουλευτές που επέλεξαν να αποστείλουν υπόμνημα – ζήτησε την άρση της ασυλίας του, επειδή, όπως είπε, πρόκειται για ένα ζήτημα «προσωπικής αξιοπρέπειας» και επέμεινε πως η παρέμβασή του αφορούσε νόμινο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη.

Σε δηλώσεις του αποχωρώντας από τη Βουλή, ο κ. Τσιάρας σημείωσε:

«Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής.

Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.

Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Σημειώνεται πως υπόμνημα έστειλαν στην αρμόδια επιτροπή οι: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Χρήστος Μπουκώρος, Βασίλης Βασιλειάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Μάξιμος Σενετάκης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Όλοι οι παραπάνω ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους και τόνισαν ότι δεν διέπραξαν το αδίκημα που, βάσει της δικογραφίας, τους αποδίδεται.

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