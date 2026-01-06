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Μητσοτάκης: Τα Θεοφάνεια μας δίνουν δύναμη να μείνουμε σταθεροί στην πορεία μας
Πολιτική
11:04 - 06 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Τα Θεοφάνεια μας δίνουν δύναμη να μείνουμε σταθεροί στην πορεία μας

Reporter.gr Newsroom
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«Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνεια μας δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τη γιορτή των Θεοφανείων.  

«Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον», ανέφερε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:

«Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται» σημειώνει ο πρωθυπουργός.

«Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας», κατέληξε το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/01/2026 - 11:04
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