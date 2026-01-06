Γεωργιάδης: Χαρακτήρισε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για την αναφορά του στο ναρκωτικό ecstasy

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια ότι έχει κάνει χρήση του ναρκωτικού ecstasy, περιγράφοντάς τη μάλιστα ως «καταπληκτική εμπειρία» και αστειευόμενος για τις παρενέργειες που αντιμετώπισε.

Οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν τον Άδωνι Γεωργιάδη σε σφοδρή αντίδραση, με τον ίδιο να παρεμβαίνει μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, όπου χαρακτήρισε τα λεγόμενα Βαρουφάκη επικίνδυνα και εν δυνάμει θανατηφόρα, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να λειτουργήσουν ως πρότυπο μίμησης για τους νέους.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει: «Συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός, ο Γιάνης Βαρουφάκης ο νάρκισσος που γράφει το όνομα του με ένα -ν- διότι δεν είναι σαν τους άλλους, που ο ανόητος ο Αλέξης Τσίπρας τον διόρισε ΥΠΟΙΚ στην κρισιμότερη μας στιγμή, που δυστυχώς είναι πρότυπο για κάποιους νέους λέει επί λέξει ότι: «έχει πάρει ecstasy (ένα πολύ βαρύ και επικίνδυνο ναρκωτικό), ότι ήταν μία «καταπληκτική εμπειρία», «σπουδαία στιγμή» και κάνει χιούμορ με τις παρενέργειές του τις επόμενες μέρες λέγοντας ότι «είναι βαρετός τύπος και δεν ξαναπήρε διότι είχε πονοκέφαλο μετά κλπ…





-ρε Καραγκιόζη αν αύριο ένας από αυτούς τους νέους που σε θαυμάζει δυστυχώς πάει και πάρει ecstasy και πάθει καρδιακή ή εγκεφαλική βλάβη ή πεθάνει (Δεν υπάρχει «ασφαλής» δόση στον δρόμο. Έχουν πεθάνει άνθρωποι από μισό χάπι) δεν θα έχεις ευθύνη με αυτές τις βλακείες που λες δημόσια; Άει σιχτιρ πια με όλους τους ανεύθυνους αριστερούς που λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι!



Με συγχωρείτε αλλά δεν έχει πλάκα αυτό που έκανε, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό που έκανε δυνητικά θανατηφόρο! Έλεος !».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε εξομολογηθεί σε podcast ότι έχει πάρει μια φορά ecstasy, ότι προτιμάει το χόρτο γιατί είναι πιο ευχάριστο αλλά και ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».