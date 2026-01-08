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Γεωργιάδης: Το Άδωνις είναι βαπτιστικό, όχι ψευδώνυμο - Δε διαθέτω δεύτερο λογαριασμό στο X
Πολιτική
13:30 - 08 Ιαν 2026

Γεωργιάδης: Το Άδωνις είναι βαπτιστικό, όχι ψευδώνυμο - Δε διαθέτω δεύτερο λογαριασμό στο X

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε τις τελευταίες ώρες στο X μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή διευκρινίσεις που θέλησε να δώσει για το όνομά του. Ο υπουργός απάντησε σε χρήστη της πλατφόρμας, ξεκαθαρίζοντας ότι το «Άδωνις» δεν είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, αλλά μέρος του βαπτιστικού του ονόματος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε φωτογραφία της παλιάς του αστυνομικής ταυτότητας, η οποία εκδόθηκε πριν από 30 χρόνια και αναγράφει και τα δύο του ονόματα. Στην ανάρτησή του σχολίασε την τοξικότητα που επικρατεί στα social media, αναφερόμενος στον επαναλαμβανόμενο ισχυρισμό ότι το όνομά του είναι «καλλιτεχνικό».

Νέα συζήτηση προκλήθηκε όταν χρήστης ρώτησε πώς διατήρησε την παλιά του ταυτότητα, και σε αυτό εμφανίστηκε απάντηση από τον λογαριασμό «Νεοφιλελεύθερος23» σε πρώτο πρόσωπο. Το γεγονός οδήγησε πολλούς να κατηγορήσουν τον υπουργό ότι διατηρεί δεύτερο, ανώνυμο λογαριασμό, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε άμεσα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω λογαριασμό. Όπως εξήγησε, πρόκειται για άσχετο χρήστη που απάντησε αυτοβούλως σε πρώτο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αδικαιολόγητες επιθέσεις εις βάρος του. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του υπέρ της απαγόρευσης των ανώνυμων ψεύτικων λογαριασμών, επισημαίνοντας ότι η ελευθερία έκφρασης πρέπει να συνοδεύεται από ευθύνη.

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