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Μαρινάκης: Εφόσον οι πολίτες υποστούν ταλαιπωρία λόγω κλειστών δρόμων, θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία
Πολιτική
13:05 - 08 Ιαν 2026

Μαρινάκης: Εφόσον οι πολίτες υποστούν ταλαιπωρία λόγω κλειστών δρόμων, θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σήμερα (8/1) στις πρόσφατες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την επικαιρότητα, εστιάζοντας κυρίως στον αγροτικό τομέα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παρουσίασε δέσμη έξι μέτρων για τους αγρότες. «Συνεχίζουμε να επιθυμούμε τον διάλογο», τόνισε, «αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον μέτρα και βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν μπλόκα στους δρόμους. Η κυβέρνηση εκπροσωπεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι οποιοσδήποτε διάλογος με τους αγρότες πρέπει να γίνεται χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είναι αντιπροσωπευτικός. «Δεν πρέπει η χώρα να χωριστεί στα δύο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δείξει ανοχή και ότι, εφόσον οι πολίτες υποστούν ταλαιπωρία λόγω κλειστών δρόμων, θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι οι αγρότες λαμβάνουν περισσότερα από πέρυσι και ότι οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν όπως είχε ανακοινωθεί. «Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει νομοθετήσει και εφαρμόσει τόσα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα όσο η δική μας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται δίκαια, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί και αυτά ισχύουν. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες, αλλά χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Η αστυνομία πρέπει να επιτελέσει το έργο της όπως κρίνει επιχειρησιακά», κατέληξε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε διαδικασία ταυτοποιήσεων και συλλήψεων για τους αγρότες που εμφανίστηκαν απροειδοποίητα στην εθνική οδό και καταγράφηκαν σε βίντεο, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς.

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