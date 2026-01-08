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Μιχαηλίδου: Δεν περίμενα να χρησιμοποιήσει η Καρυστιανού τον πόνο της για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική
15:09 - 08 Ιαν 2026

Μιχαηλίδου: Δεν περίμενα να χρησιμοποιήσει η Καρυστιανού τον πόνο της για πολιτική ανέλιξη

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε την Πέμπτη (8/1) για το κόμμα που θα φτιάξει η Μ. Καρυστιανού, τα προγράμματα μετεγκατάστασης σε ακριτικές περιοχές, την κοινωνική αντιπαροχή, τα ενοίκια, το δημογραφικό και τους τρίτεκνους.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στο MEGA:

«Για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, πολλές φορές σε συζητήσεις υπήρχε η συζήτηση ότι θα κάνει κόμμα η κ. Καρυστιανού. Εγώ δεν το πίστευα. Ενώ έβλεπα ότι είχε πολιτικό λόγο στο τέλος, δεν το πίστευα. Πίστευα και επέμενα στις συζητήσεις ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος που βιώνει – ένας πόνος που ακόμα και ως μητέρα δεν μπορώ να τον βιώσω απόλυτα, αλλά μερικώς να τον καταλάβω – και δεν θα τον χρησιμοποιήσει ως βατήρα για την δική της πολιτική ανέλιξη/καριέρα. Έγινε, το είπε και το δήλωσε. Δεν με βρίσκει σύμφωνη, γιατί δεν μπορώ να «δω» καθόλου, σε ανθρώπινο επίπεδο – γιατί σε πολιτικό μπορώ να το δω αυτό το επίπεδο της αυξανόμενης φιλοδοξίας – δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος που βιώνει τόσο πόνο, μπορεί να τον μεταφράσει σε πολιτικό κίνημα.

Η κ. Καρυστιανού είπε πως δεν θα συνεργαστεί με κανέναν από το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τότε γιατί μιλάμε για τον κ. Φαραντούρη; Το «εμείς» που λέει, δεν μπορεί να εμπεριέχει κάποιο από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ είτε του Φαραντούρη είτε οποιουδήποτε. Είναι ένα πολιτικό σκηνικό μεταβαλλόμενο, ο κοινοβουλευτικός διάλογος δεν διεξάγεται με αποδοτικό τρόπο, όταν υπάρχουν τόσες «φωνές» που δεν βλέπω τι διαφορετικό εκφράζουν», συνέχισε.

Για το υπ. Οικογένειας και τα στεγαστικά κίνητρα: «Πάρα πολλά μπαίνουν πολλά μπροστά. Το στεγαστικό για τα ελληνικά δεδομένα είναι ένα πολύ καινούριο μεγάλο πρόβλημα. Αφορά κυρίως στους ενοικιαστές. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε από τα πιο υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, 7 στους 10 μένουν σε δικό τους σπίτι, αλλά για τους 3 στους 10 είναι μεγάλο πρόβλημα. Από την επιστροφή ενοίκου είδαμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά και νέοι. Σε αυτούς εστιάζει η πολιτική μας, τα προγράμματα «Σπίτι μου» Ι&ΙΙ. Τώρα ξεκινάμε και νέο πρόγραμμα που θα δίνει στα νοικοκυριά μέχρι και 90% επιδότηση για να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι. είναι ανοιχτό πρόγραμμα με προτεραιότητα το πότε θα κάνεις αίτηση».

Για το δημογραφικό: «Το δημογραφικό και το στεγαστικό είναι ένα άθροισμα πολλών πραγμάτων. Έχουμε την μετεγκατάσταση ξεκινώντας από τον Έβρο. Επιδοτούμε τον κόσμο να πάει στην επαρχία και το διευρύνουμε αυτό. Τα προγράμματα που φτιάχνουμε έχουν συγκεκριμένες «κινητροδοτήσεις».

Για τον Γ. Βαρουφάκη: «Δεν γίνεται όταν μιλάμε για οικογένεια, για ενδοοικογενειακή βία να έχουμε ανθρώπους που στον δημόσιο λόγο τους να λένε ότι είναι “κουλ” να κάνεις ναρκωτικα. δεν είναι καθόλου “κουλ” να κάνεις ναρκωτικά. Κόσμος υποφέρει, οικογένειες χάνουν τα παιδιά τους, έχω χάσει φίλο μου από ecstasy στην Αγγλία. Δεν είναι κουλ, είναι αναχρονιστικό, είναι χυδαίο, ειναι επίκδυνο, λάθος και μεγάλη ντροπή».

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