Σε εφαρμογή ο νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» - Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, απλοποίηση διαδικασιών και προστασία εργαζομένων στο επίκεντρο

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:
«Με την εφαρμογή του νόμου προχωρούμε σε ρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό βασικών λειτουργιών της αγοράς εργασίας. Με σταθερά βήματα, ενισχύουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα στην αγορά εργασίας με σαφείς κανόνες για όλους».
Στο πλαίσιο αυτό, τρεις πρόσφατες ενέργειες υποστηρίζουν την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων του νόμου:
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Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και στη λαβή Χάιμλιχ
Από τα τέλη Δεκεμβρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό με μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και κοιλιακής ώθησης (λαβή Χάιμλιχ).
Ο νόμος προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στους εργαζόμενούς τους ως εξής:
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Για επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους, μέσω των βίντεο και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει δωρεάν το υπουργείο.
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Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, μέσω μαθημάτων από πιστοποιημένους φορείς πρώτων βοηθειών, σε τουλάχιστον το ήμισυ των εργαζομένων, ανά τρία έτη.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τεχνικές αυτές έχουν αποδειχθεί σωτήριες για τη διάσωση ζωών και συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το υπουργείο ευχαριστεί τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την παροχή του υλικού και τη συνεργασία.
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Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
Η υπουργός υπέγραψε υπουργική απόφαση για την ενσωμάτωση των νέων απλουστεύσεων του νόμου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Το σύστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και θα παρακολουθεί όλες τις μορφές απασχόλησης, επιτρέποντας πλήρη εποπτεία της αγοράς εργασίας.
Οι διαδικασίες απλοποιούνται σημαντικά: για παράδειγμα, ένα έντυπο αντικαθιστά τέσσερα προηγούμενα (πρόσληψη, ετήσιος πίνακας προσωπικού κ.ά.), καθώς όλα τα στοιχεία καταγράφονται ψηφιακά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, χωρίς την ανάγκη χρονοβόρας ανάρτησης.
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Ενοποίηση πολιτικών πρόληψης βίας και παρενόχλησης
Μέσω άλλης υπουργικής απόφασης, ενοποιούνται οι πολιτικές που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, καθώς και στη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών. Η κίνηση αυτή συμβάλλει περαιτέρω στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων.