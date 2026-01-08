Σε εφαρμογή ο νόμος «Δίκαιη Εργασία για Όλους» - Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ, απλοποίηση διαδικασιών και προστασία εργαζομένων στο επίκεντρο

Σε εφαρμογή έχει τεθεί ο νόμος 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους», που ψηφίστηκε πριν από τρεις μήνες και εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις στην εργασιακή νομοθεσία, με στόχο την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων, την προστασία της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Με την εφαρμογή του νόμου προχωρούμε σε ρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την απλοποίηση διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό βασικών λειτουργιών της αγοράς εργασίας. Με σταθερά βήματα, ενισχύουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα στην αγορά εργασίας με σαφείς κανόνες για όλους».

Στο πλαίσιο αυτό, τρεις πρόσφατες ενέργειες υποστηρίζουν την εφαρμογή σημαντικών διατάξεων του νόμου:

Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και στη λαβή Χάιμλιχ

Από τα τέλη Δεκεμβρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό με μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και κοιλιακής ώθησης (λαβή Χάιμλιχ).

Ο νόμος προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση στους εργαζόμενούς τους ως εξής:

Για επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους, μέσω των βίντεο και του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει δωρεάν το υπουργείο.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, μέσω μαθημάτων από πιστοποιημένους φορείς πρώτων βοηθειών, σε τουλάχιστον το ήμισυ των εργαζομένων, ανά τρία έτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι τεχνικές αυτές έχουν αποδειχθεί σωτήριες για τη διάσωση ζωών και συμβάλλουν στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το υπουργείο ευχαριστεί τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την παροχή του υλικού και τη συνεργασία.