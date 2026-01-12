Τσουκαλάς: Ουσιαστικός διάλογος με όλους τους αγρότες - Προτείνουμε λύσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Στο στούντιο της εκπομπής «Newsroom» του ΕΡΤnews με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, όπου ανέλυσε τις θέσεις του κόμματος ενόψει της επικείμενης συνάντησης της κυβέρνησης με τους αγρότες.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε τη σημασία της «μέγιστης αντιπροσωπευτικότητας» στην εκπροσώπηση των αγροτών, ώστε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα: «Εμείς θέλουμε και διάλογο και αποκλιμάκωση. Δεν χρειάζεται show αλλά ουσιαστικός διάλογος», σημείωσε, εκφράζοντας ανησυχίες για «αλχημείες» από πλευράς κυβέρνησης με στόχο μια πιο “φιλική” σύνθεση.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι καθαρές λύσεις για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και την επαναφορά τους στις παραγωγές: «Δεν αρκεί να ζητάμε ανοιχτούς δρόμους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανοιχτά χωριά. Ζωντανή και όχι ερειπωμένη ύπαιθρο, όπως την έχει αφήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Σχολιάζοντας την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση υποχώρησε λόγω κοινωνικής πίεσης και αντιπολίτευσης: «Προφανώς δεν το είπε επειδή άλλαξε γνώμη, αλλά γιατί αντιλήφθηκε την κοινωνική πίεση και την αλληλεγγύη της κοινωνίας στον αγώνα των αγροτών».

Προτάσεις ΠΑΣΟΚ για το κόστος ενέργειας και τους αγρότες

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε σειρά προτάσεων που, όπως υποστήριξε, δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό αλλά στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα:

Μείωση της τιμής ανά κιλοβατώρα από 0,085€ σε 0,07€, εκμεταλλευόμενοι την κερδοφορία της ΔΕΗ. Έκταση των μέτρων και σε αγρότες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, λόγω καθυστερημένων πληρωμών από την κυβέρνηση. Μείωση του πάγιου στα 5€ ή έκπτωση 20% για συνεπείς πελάτες. Υποστήριξη αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών. Διευθέτηση ζητημάτων ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας για αγρότες που μπήκαν στον Τειρεσία ή στο ΚΕΑΟ λόγω καθυστερήσεων.

Αναφερόμενος στο έργο Πτολεμαΐδα V, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε περισσότερο να περιορίσει την πολιτική παρουσία του κ. Ανδρουλάκη, παρά να αξιοποιήσει το έργο για φτηνή ενέργεια: «Ένα έργο που κόστισε 1,5 δισ. ευρώ στον ελληνικό λαό έχει γίνει μνημείο αδράνειας και απόλυτης απουσίας ενεργειακής στρατηγικής».

Σφοδρή κριτική στη συμφωνία Mercosur

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία «μη ισορροπημένη», υποστηρίζοντας ότι δεν προστατεύει τους Έλληνες αγρότες και ευνοεί κυρίως την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη: «Η χώρα μας δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα, ενώ η Ιταλία πέτυχε 45 δισ. χρηματοδότηση. Η συμφωνία διευρύνει την ανισορροπία και δημιουργεί κινδύνους για μη ασφαλή προϊόντα στη Νότια Ευρώπη».

Το πολιτικό μέτωπο του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει προοδευτικός και αντιδεξιός πόλος στο πολιτικό σκηνικό, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης με κοινωνικό πρόσημο: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τις εκλογές του 2027. Μπορεί να απευθυνθεί στον κόσμο της αριστεράς, στο κέντρο και στους συντηρητικούς που θέλουν ασφάλεια και ισχυρούς θεσμούς».

Αναφορικά με την κα Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για πολιτικό χώρο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και ότι η αξιολόγησή της θα γίνει με βάση τις ουσιαστικές πολιτικές θέσεις που θα εκφράσει.