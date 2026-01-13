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Συνάντηση με αγρότες: Για ψευτοδιάλογο και έωλο success story «μιλά» η αντιπολίτευση
Πολιτική
23:10 - 13 Ιαν 2026

Συνάντηση με αγρότες: Για ψευτοδιάλογο και έωλο success story «μιλά» η αντιπολίτευση

Reporter.gr Newsroom
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Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες μπορεί να πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, όπως αναφέρουν από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ψευτοδιάλογο αλλά και μια πραγματικότητα που τον διαψεύδει πλήρως.

ΠΑΣΟΚ: Έωλο success story

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσίασε «success story» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η πραγματικότητα δείχνει ότι το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών. Οι βασικές ενισχύσεις, η αναδιανεμητική ενίσχυση και η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι νέοι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι εξαγγελίες για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο ή μείωση του αγροτικού ρεύματος δεν συνοδεύονται από σαφή χρονοδιάγραμμα ή μόνιμα μέτρα, ενώ οι υποσχέσεις για μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυση του ΕΛΓΑ και ταχύτερες αποζημιώσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η αξία, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι η αλήθεια, ο σεβασμός και οι ουσιαστικές λύσεις για τους αγρότες, κάτι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να προσφέρει.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: «Μετά από 45 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει και να παρουσιάσει ένα έωλο «success story».

Ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι «η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε καρπούς» και ότι οι φετινές ενισχύσεις ήταν αυξημένες.

Η πραγματικότητα τον διαψεύδει πλήρως.

  • Το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών:
  • Το 2024 καταβλήθηκε βασική ενίσχυση 722 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 μόλις 572 εκατ. ευρώ.
  • Η αναδιανεμητική ενίσχυση μειώθηκε από 171 εκατ. ευρώ το 2024 σε 142,9 εκατ. ευρώ το 2025.
  • Η εισοδηματική ενίσχυση νέων γεωργών έπεσε από 22 εκατ. ευρώ σε μόλις 14,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι νέοι αγρότες – το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου – παραμένουν απλήρωτοι, καθώς οι δικαιούχοι του προγράμματος Νέων Γεωργών που υπέβαλαν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα το 2024, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Μέχρι χθες, η κυβέρνηση το απέρριπτε γιατί όπως δήλωνε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή «θα ευνοήσει το λαθρεμπόριο (!)».

Χρειάστηκε να παραμείνουν οι αγρότες 45 ημέρες στους δρόμους για να ανακοινώσει το αφορολόγητο πετρέλαιο, χωρίς όμως να διευκρινίζει τον χρόνο έναρξης, τη διάρκεια και τη μονιμότητα του μέτρου.

Για το αγροτικό ρεύμα, η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Ουσιαστική μείωση του κόστους, με μόνιμες λύσεις και όχι πρόσκαιρα “μπαλώματα”.

Οι αγρότες σήμερα δεν άκουσαν λύσεις.

Άκουσαν ξανά τις ίδιες υποσχέσεις: για μείωση του κόστους παραγωγής, για ενίσχυση του ΕΛΓΑ, για φθηνό πετρέλαιο, για επίλυση του ΑΤΑΚ, για ταχύτερες αποζημιώσεις.

Υποσχέσεις που έχουν δοθεί ήδη δύο φορές στο παρελθόν και ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.

Στον αγροτικό κόσμο αξίζουν αλήθεια, σεβασμός και ουσιαστικές λύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν έχει κανένα όραμα για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα».

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Απειλές και αδιέξοδα ήταν το αποτέλεσμα του “εποικοδομητικού διαλόγου” που επιφύλαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της μειοψηφίας των αγροτικών μπλόκων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα του υψηλού κόστους παραγωγής, των δομικών αδυναμιών του πρωτογενούς τομέα, των συνεπειών της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, της αισχροκέρδειας και των μεσαζόντων, ακόμη και του αναμενόμενου ανταγωνισμού της Mercosur με προϊόντα διαφορετικών προδιαγραφών, το Μέγαρο Μαξίμου έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει «το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας εάν δεν έχουν μέλλον αυτοί που τον κρατούν όρθιο;» και προσθέτει: «Η κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορεί ούτε θέλει να απαντήσει σ’ αυτό το ερώτημα, καθώς βρίσκεται ξανά πίσω από τις περιστάσεις, λόγω ιδεολογικής αντίληψης, πολιτικής πρακτικής και αναποτελεσματικότητας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να κάνει στην άκρη τον εκφοβισμό και τον προσχηματικό διάλογο και να δεχτεί τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας των αγωνιζόμενων αγροτών σε έναν πραγματικό διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις».

Επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να αρθεί το αδιέξοδο:

1) Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, τη διοίκηση της οποίας διορίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

2) Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

3) Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν την καταψηφίζει, ενώ από τα ελληνικά κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο την έχει ψηφίσει μόνο η Ν.Δ. του Μητσοτάκη…

4) Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά.

5) Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

6) Επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

7) Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους.

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