Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Ποιον δεν θέλετε να εκθέσετε; Πείτε όλη την αλήθεια

Αντίδραση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε η αναφορά της Μαρίας Καρυστιανού στην ανακοίνωση παραίτησής της από την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, όπου έκανε λόγο για την ανάγκη «να μην εκθέσει τα μέλη του Συλλόγου».

Με αφορμή τη φράση της Μαρίας Καρυστιανού , ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε δημόσια διευκρινίσεις, καλώντας την να δώσει απαντήσεις «στο όνομα της διαφάνειας που επικαλείται».

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι πριν από λίγες εβδομάδες η κ. Καρυστιανού είχε καταγγείλει την ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο στον Σύλλογο, επισημαίνοντας ότι η σημερινή της αναφορά περί μη έκθεσης άλλων μελών γεννά ερωτήματα για όσα υπονοούνται.

«Στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε, πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει και ποια πρόσωπα δεν θέλετε να εκθέσετε», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, απευθύνοντας δημόσιο κάλεσμα προς τη Μαρία Καρυστιανού για ξεκάθαρες απαντήσεις.

Πιο αναλυτικά, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ: «Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της: «Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»… Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!»