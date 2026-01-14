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Μητσοτάκης: Με τον ψηφιακό φάκελο η Δικαιοσύνη περνάει σε μία νέα εποχή
Πολιτική
14:30 - 14 Ιαν 2026

Μητσοτάκης: Με τον ψηφιακό φάκελο η Δικαιοσύνη περνάει σε μία νέα εποχή

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, συρρίκνωση της γραφειοκρατίας, μεγάλη εξοικονόμηση σε εργατοώρες και πόρους, με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, φέρνει ο νέος ψηφιακός δικαστικός φάκελος που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πώς εφαρμόζεται στην πράξη το πρωτοποριακό νέο σύστημα που αλλάζει την καθημερινότητα και διευκολύνει το έργο δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του ψηφιακού δικαστικού φακέλου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επέκτασης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με το οποίο επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και ενισχύεται η διαφάνεια.

Ο ψηφιακός δικαστικός φάκελος συγκεντρώνει ηλεκτρονικά τη δικογραφία μιας υπόθεσης, δίνοντας σε δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους άμεση πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα με ένα κλικ, αντί για τις δεκάδες εργατοώρες και τις χιλιάδες φωτοτυπημένες σελίδες που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για κάθε δικαστική πράξη. Τα έγγραφα που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο φέρουν αποδεικτικό κατάθεσης και οι εκτυπώσεις τους λογίζονται ως επίσημα και επαληθεύσιμα αντίγραφα.

Στο νέο σύστημα εντάσσονται από την 1η Απριλίου όλες οι υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δικαιοσύνης, δηλαδή το 60% των υποθέσεων των δικών, και θα επεκταθεί σε όλες τις υποθέσεις έως το 2027.

Χάρη στις καινοτομίες αυτές διευκολύνεται και συνεπώς επιταχύνεται ουσιαστικά η απονομή της δικαιοσύνης, προς όφελος των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον δικηγόρο Βασίλη Αποστολίδη να διεκπεραιώνει από τον υπολογιστή στο γραφείο του, σε 10 μόλις λεπτά, την κατάθεση αγωγής για υπόθεση στο Κτηματολόγιο, για την οποία μέχρι τώρα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος, απαιτούνταν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες καθώς προϋπέθετε τη μετακίνηση του ιδίου και των συνεργατών του στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως και την εκτύπωση εκατοντάδων σελίδων.

Μετά την παρουσίαση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Να συγχαρώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη μεγάλη υποστήριξη του Υπουργείου επί των ψηφιακών θεμάτων και του Υπουργού, κ. Παπαστεργίου, για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία.

Μιλάμε συχνά για το πώς η Δικαιοσύνη θα περάσει στην ψηφιακή εποχή και στον 21ο αιώνα. Και εδώ νομίζω ότι πράγματι γίνεται ένα άλμα, το οποίο διευκολύνει όλους τους εμπλεκόμενους, δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους.

Εξοικονομούμε χρόνο, περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, προωθούμε τη διαφάνεια και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη του πώς, Υπουργέ μου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους ευρωπαϊκούς πόρους για σημαντικά έργα τα οποία μας επιτρέπουν να περάσει η Δικαιοσύνη σε μία τελείως νέα εποχή.

Οπότε, πολλά συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το έργο και προφανώς ευελπιστούμε να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να καλύψει ο ψηφιακός φάκελος όλο το φάσμα των δικαστικών υποθέσεων, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέχρι το 2027».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε από την πλευρά του: «Εγώ, κ. Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω, γιατί όλα αυτά τα οποία συνιστούν μεγάλες τομές δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαν τη δική σας υποστήριξη και τη διαρκή παρότρυνση ότι πρέπει να πάμε σε μεγάλες αλλαγές.

Όλα αυτά που έγιναν εδώ εκκρεμούν έναν αιώνα περίπου, δεν εκκρεμούν μια τετραετία. Εκκρεμούν έναν αιώνα ακριβώς.

Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε -κι ας το ακούσει ο κόσμος αυτό- ότι αυτή η μέθοδος που εφαρμόζουμε τώρα εδώ, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ας καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες ότι η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς, πρωτοπορεί στον κόσμο.

Αυτό θα διευκολύνει πολύ τους δικηγόρους, τους δικαστές, τους δικαστικούς υπαλλήλους και βεβαίως είναι ένα μεγάλο όφελος για τον ελληνικό λαό, γιατί όλα αυτά που κάνουμε για τους πολίτες είναι, δεν είναι για μας».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον ο δικηγόρος μπαίνει σε ένα σημείο, Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να μπει σε διάφορες πλατφόρμες. Και πλέον, δικαστές αλλά και δικηγόροι, σε ένα σημείο, σε ένα αποθετήριο έχουν όλη την ιστορία της δίκης, όλα τα σχετικά έγγραφα της δίκης και επίσης όλη την ενημέρωση που θέλουν να έχουν σε σχέση με το πότε θα βγει η απόφαση.

Συνεπώς, από ένα σημείο, στα συστήματα του Δημοσίου τα οποία φυλάσσονται και πλέον έχουν ακολουθήσει τη ροή του cloud προκειμένου να τα έχουμε όλα ασφαλή, και χωρίς πλέον να χρειάζεται να μετακινούνται, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς την ταλαιπωρία που μέχρι σήμερα είχαν».

Ο δικηγόρος Βασίλης Αποστολίδης ανέφερε: «Η διαδικασία αυτή σίγουρα λύνει τα χέρια όλων των συναδέλφων, διευκολύνει τις διαδικασίες, την ταχύτητα, την οικονομία χρόνου, την οικονομία ουσιαστικά πόρων και σίγουρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο για τη ρηξικέλευθη αυτή διαδικασία. Θα την τιμήσουμε και αναμένουμε να περάσει και στις υπόλοιπες διαδικασίες, για να διευκολύνουν όλη την καθημερινότητά μας στον κλάδο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

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