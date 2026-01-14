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Τσουκαλάς για FIR Αθηνών: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο
Πολιτική
21:40 - 14 Ιαν 2026

Τσουκαλάς για FIR Αθηνών: Η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο

Reporter.gr Newsroom
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Σε σημερινή του δήλωση ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς σχολιάσε αιχμηρά την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις ευθύνες μόνο στο πρόσωπο του διοικητή της ΥΠΑ, του οποίου ζήτησε καθυστερημένα την παραίτηση.
Οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο, που προκύπτει από το πόρισμα ότι η ίδια δημιούργησε.
Οφείλει να απαντήσει, γιατί δεν έκανε τίποτα παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των ελεγκτών.
Οφείλει να απαντήσει γιατί επί 7 χρόνια δεν εκσυγχρόνισε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας.
Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη «αυτά παραλάβαμε», ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και το μεγαλοπρεπέστερο "άδειασμα" της επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων».

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