«Μετεωρολογικό τσουνάμι» σαρώνει την Αργεντινή: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν όταν ισχυρά κύματα, που χαρακτηρίζονται ως μετεωρολογικό τσουνάμι, έπληξαν παραλιακές περιοχές της Αργεντινής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (12/1), με την Επαρχιακή Πολιτική Προστασία να επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός 29χρονου άνδρα. Τα κύματα έπληξαν διαδοχικά τις περιοχές Μαρ Τσικίτα, Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ, Καμέτ και Μαρ ντελ Πλάτα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων Crónica, La Nación και Clarín.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν κοντά σε ομάδα ψαράδων στη λιμνοθάλασσα Μαρ Τσικίτα, όταν το ισχυρό θαλάσσιο ρεύμα εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην περιοχή, εγκλωβίζοντας χιλιάδες λουόμενους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, παρασύρθηκε από τα νερά και χτύπησε το κεφάλι του στα βράχια. Παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών, οι οποίοι του παρείχαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο 29χρονος διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει.

Παράλληλα, τουλάχιστον 35 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, είτε επί τόπου είτε σε νοσοκομεία, με τραυματισμούς όπως εκδορές, μώλωπες και γδαρσίματα, ενώ ένας άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο έπειτα από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το AP.

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας της επαρχίας Μπουένος Άιρες, Φαμπιάν Γκαρσία, χαρακτήρισε το φαινόμενο «εντελώς απρόβλεπτο», τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν μετεωρολογικά ή επιστημονικά δεδομένα που να προειδοποιούσαν για την εκδήλωσή του. Όπως ανέφερε, τα κύματα έφτασαν σε ύψος έως και 16 ποδιών (περίπου 5 μέτρα).

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα επαναληφθεί», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Diario de Cuyo.

Επισημαίνεται ότι τα λεγόμενα μετεωρολογικά τσουνάμι προκαλούνται από αιφνίδιες μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση, τους ανέμους ή τις καιρικές συνθήκες.

Ο ναυαγοσώστης της Ατλαντικής Ακτής Μαξιμιλιάνο Πρένσκι περιέγραψε τη δραματική στιγμή, λέγοντας πως «η θάλασσα υποχώρησε απότομα και επέστρεψε με τρομακτική δύναμη». Όπως σημείωσε, εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περίπου 5.000 άνθρωποι μέσα στο νερό, ενώ ακόμη περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι στην ακτή.