ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απάντηση Χρηστίδη σε Γεωργιάδη: Αηδιαστική είναι η επίθεση της NΔ στους αγρότες
Πολιτική
14:49 - 15 Ιαν 2026

Απάντηση Χρηστίδη σε Γεωργιάδη: Αηδιαστική είναι η επίθεση της NΔ στους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τους χαρακτηρισμούς “αηδία” και “φασισμός” με τους οποίους περιέγραψε τα μπλόκα των αγροτών ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατέκρινε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο OPEN, λέγοντας ότι «αηδία και φασισμός είναι ο πολιτικός εκβιασμός της ΝΔ προς τον πρωτογενή τομέα της χώρας, προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους οποίους η ΝΔ παραδέχεται ότι έχει καθυστερήσει να πληρώσει».

Παράλληλα, ο κ. Χρηστίδης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιρρίπτοντας βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση, που «έβλεπε τις Πόρσε και της Μαζεράτι να περνάνε μπροστά από τα υπουργεία και δεν έκανε τίποτα. Η ΑΑΔΕ δεν είχε πάρει χαμπάρι και τώρα είμαστε εδώ να μας κάνει η Νέα Δημοκρατία το δάσκαλο όταν, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, ο φορέας των επιδοτήσεων δεν είναι ενταγμένος σε ανεξάρτητη οικονομική αρχή, αλλά σε υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας. Και αυτό είναι κοροϊδία».

Εν όψει και της νέας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους αγρότες των μπλόκων, σχολίασε ότι η πολιτική της ΝΔ είναι εκβιαστική και αηδιαστική, γιατί - όπως είπε - «επί 40 μέρες έχετε αφήσει τους αγρότες στους δρόμους για να δημιουργήσετε συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και τώρα τους εκβιάζετε κιόλας. Γιατί αν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία οι αγρότες ζητούν, τα είχατε κάνει από τα τέλη Νοέμβρη, ούτε οι αγρότες θα ήταν στους δρόμους, ούτε οι πολίτες θα ταλαιπωρούνταν, ούτε το κόστος θα είχε φτάσει εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γροιλανδία: Η Ευρώπη στέλνει στρατεύματα εν μέσω απειλών Τραμπ για προσάρτηση
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Η Ευρώπη στέλνει στρατεύματα εν μέσω απειλών Τραμπ για προσάρτηση

Moody’s: Αναβαθμισμένες και έτοιμες για ανάπτυξη - Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν δυναμικά στο 2026
Αναλύσεις

Moody’s: Αναβαθμισμένες και έτοιμες για ανάπτυξη - Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν δυναμικά στο 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικυρώθηκε για πρώτη φορά ποινική διαπραγμάτευση – Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν €165.000
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επικυρώθηκε για πρώτη φορά ποινική διαπραγμάτευση – Επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν €165.000

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα
Πολιτική

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86
Πολιτική

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό
Πολιτική

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Στενά Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν προκειμένου να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ