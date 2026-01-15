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Moody’s: Αναβαθμισμένες και έτοιμες για ανάπτυξη - Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν δυναμικά στο 2026
Αναλύσεις
14:34 - 15 Ιαν 2026

Moody’s: Αναβαθμισμένες και έτοιμες για ανάπτυξη - Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν δυναμικά στο 2026

Reporter.gr Newsroom
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Σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εισέρχονται οι ελληνικές τράπεζες το 2026, σύμφωνα με την Moody’s, η οποία υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η επέκταση σε νέες δραστηριότητες δημιουργούν τις βάσεις για διατηρήσιμη πιστωτική ποιότητα τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια που θα παρουσιαστούν μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης 2025 θα επικεντρωθούν σε:

  • Διεύρυνση πηγών κερδοφορίας
  • Βαθύτερη διείσδυση στην ασφάλιση
  • Περαιτέρω πιστωτική επέκταση
  • Διεθνή παρουσία
  • Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Moody’s προβλέπει πιστωτική ανάπτυξη 8%-10%, με σχετικά σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους. Η πτώση των επιτοκίων αντισταθμίζεται από την αύξηση των προμηθειών και των μη επιτοκιακών εσόδων, ενώ η ολοκλήρωση του RRF το 2026 αναμένεται να αντικατασταθεί μερικώς από πόρους του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και άλλων ευρωπαϊκών εργαλείων.

Σύμφωνα με την Moody’s, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος είναι καλύτερα προετοιμασμένος για το επόμενο στάδιο του οικονομικού κύκλου, με τη διαφοροποίηση, την ασφάλιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό να αποτελούν κεντρικούς πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης και πιστωτικής σταθερότητας.

Eurobank: Διεθνής διαφοροποίηση και ισχυρή ασφαλιστική παρουσία

Η Eurobank ξεχωρίζει για τη γεωγραφική και επιχειρηματική διαφοροποίηση, με τις διεθνείς δραστηριότητες να συνεισφέρουν περίπου 53% της κερδοφορίας. Στην Κύπρο είναι η μεγαλύτερη τράπεζα βάσει ενεργητικού, ενώ η Postbank στη Βουλγαρία κατατάσσεται τέταρτη στην αγορά.

Η τράπεζα ενισχύει το private banking μέσω Λουξεμβούργου και σχεδιάζει περαιτέρω διεθνή επέκταση, μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εξαγορά του 80% της Eurolife Life ενισχύει τον ασφαλιστικό βραχίονα, στοιχείο που η Moody’s θεωρεί κομβικό για τη μελλοντική διαφοροποίηση των εσόδων.

Τράπεζα Πειραιώς: Ασφάλιση και ψηφιακή επέκταση

Η Τράπεζα Πειραιώς χαρακτηρίζεται από τη Moody’s ως στρατηγικά ενισχυμένη στον ασφαλιστικό τομέα μέσω της απόκτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ασφαλιστικά έσοδα που αναμένεται να φτάσουν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.

Παράλληλα, η συμμετοχή στο neobank Snappi εντάσσεται στη στρατηγική ψηφιακής και διεθνούς ανάπτυξης, με στόχο την απόκτηση περίπου δύο εκατ. πελατών έως το 2028.

Εθνική Τράπεζα: Κεφαλαιακή ισχύς και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει τα ισχυρότερα κεφαλαιακά αποθέματα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με δείκτη CET1 19% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025.

Η Moody’s σημειώνει ότι αυτή η κεφαλαιακή ισχύς δημιουργεί περιθώρια για στοχευμένες εξαγορές στον χρηματοοικονομικό τομέα. Σημαντικό ρόλο παίζει και το εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και αντικατάσταση του core banking συστήματος από cloud-based λύση, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την κυβερνοασφάλεια.

Alpha Bank: Συνεργασία με UniCredit και επέκταση δραστηριοτήτων

Η Alpha Bank εισέρχεται στο 2026 με έμφαση στη μεταμόρφωση του επιχειρηματικού της μοντέλου. Η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, που κατέχει πλέον 29,8% των δικαιωμάτων ψήφου, ενισχύει την ευθυγράμμιση των δύο ομίλων.

Η εξαγορά της AstroBank ανέβασε την Alpha Bank στην τρίτη θέση στην Κύπρο, ενώ κινήσεις στον ασφαλιστικό τομέα και τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και fintech SME χρηματοδότησης διευρύνουν το επιχειρηματικό αποτύπωμα.

CrediaBank: Διπλασιασμός μεγέθους και διεθνές άνοιγμα

Η CrediaBank, πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, προχωρά σε μετασχηματιστικές κινήσεις με κύρια την απόκτηση του 70% της HSBC Malta, που αναμένεται να διπλασιάσει το μέγεθός της.

Παράλληλα, οι κινήσεις αναδιάρθρωσης και η πιθανή ενίσχυση των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότητας εσόδων.

Optima Bank: Ελεγχόμενη ανάπτυξη και υψηλή ποιότητα ενεργητικού

Η Optima Bank εστιάζει σε μετριοπαθή αλλά ποιοτική ανάπτυξη, με έμφαση στις ΜμΕ, στη διεύρυνση της χρηματοδότησης μέσω καταθέσεων λιανικής και στη διατήρηση υψηλής κερδοφορίας.

Η Moody’s υπογραμμίζει το πλεονέκτημα του «lean» λειτουργικού μοντέλου και της οργανικής κεφαλαιακής ενίσχυσης, που στηρίζουν τη στρατηγική της ως έκτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

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