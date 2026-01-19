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Ανδρουλάκης για συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
Πολιτική
11:33 - 19 Ιαν 2026

Ανδρουλάκης για συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

Reporter.gr Newsroom
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Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, άσκησε σήμερα (19/1) μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη:

«Μετά το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ που οργάνωσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των έντιμων παραγωγών, την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει στο περιθώριο της ενεργειακής μετάβασης αγρότες, κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής, σήμερα ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις επιβίωσης.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε οριακό σημείο εξαιτίας του επιχειρησιακού φιάσκου της Νέα Δημοκρατίας να διαχειριστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά την ευλογιά των αιγοπροβάτων και της κατάρρευσης των κτηνιατρικών και ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας, που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν… «επιτελικά» εδώ και επτά χρόνια.

Στη σημερινή συνάντηση του με εκπροσώπους και των κτηνοτρόφων μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες, εισόδημα και το μέλλον ολόκληρων περιοχών.

Το μέτρο της γενικευμένης εκρίζωσης, χωρίς σαφή επιστημονική στρατηγική και χωρίς εφαρμογή εμβολιασμού σε δακτυλίους ευπρόσβλητων περιοχών, δεν οδηγεί στον έλεγχο της νόσου, αλλά επιτείνει το πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία και την εξαγωγική αξία των ελληνικών προϊόντων.

Οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί παρακάμφθηκαν οι συστάσεις του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ για τοπικούς εμβολιασμούς, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην ανταλλαγή επιστολών -ήδη από τον Οκτώβριο- με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οφείλει να ενημερώσει για όσα προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Απαιτούνται απαντήσεις γιατί, ενώ η χώρα καταγράφει νέα κρούσματα ευλογιάς σε εβδομαδιαία βάση, δεν δηλώνονται συστηματικά στους διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης, όπως προβλέπεται.

Γιατί δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ούτε εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια στις Περιφέρειες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αντιμετώπισης της κρίσης.

Γιατί ενώ και προηγούμενες χρονιές είχαμε κρούσματα ευλογιάς, περιορίζονταν έγκαιρα ενώ αυτή τη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη διασπορά.

Οφείλει τελικά διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfsflrv4e0pd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 11:52
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