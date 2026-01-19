ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:18 - 19 Ιαν 2026

MORE: Ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η MORE, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά, προχώρησε σε ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ολοκληρώνοντας την κατασκευή τριών ανεξάρτητων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα.

Τα τρία έργα της MORE βρίσκονται στη Φωκίδα, τη Φλώρινα και τη Βοιωτία και κατασκευάστηκαν σε χρόνο-ρεκόρ 5 μηνών — επίτευγμα που αναδεικνύει την τεχνική ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. Συνολικά, οι τρεις σταθμοί διαθέτουν ισχύ 72 MW και χωρητικότητα 144 MWh, καθιστώντας τη MORE μία από τις πρώτες εταιρείες που ολοκληρώνουν έργα τέτοιου μεγέθους στη χώρα.

Η λειτουργία αυτών των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει σε ουσιαστική περαιτέρω μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές που σήμερα περικόπτεται. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στη σταθερότητα του δικτύου και στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Η MORE, με την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στην ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που ενισχύουν τη βιώσιμη και αξιόπιστη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.

Τα τρία έργα επιλέχθηκαν κατά τη Β’ Ανταγωνιστική Διαδικασία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τα συστήματα αποθήκευσης, που πραγματοποιήθηκε το 2024 και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο έργο της MORE εκτός Ελλάδας

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026
Επιχειρήσεις

Όμιλος Λάμψα: Επενδύει €35 εκατ. στο Elatos Resort και βλέπει καλύτερη πορεία το 2026

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία
Επιχειρήσεις

Κίνηση αναδιάρθρωσης από τη MORE για ισχυρότερη αναπτυξιακή πορεία

Λάμψα: Δάνειο €19,5 εκατ. από την ΕΤΕ για την επέκταση του Elatos Resort
Ανακοινώσεις

Λάμψα: Δάνειο €19,5 εκατ. από την ΕΤΕ για την επέκταση του Elatos Resort

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ