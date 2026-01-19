Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια που εξετάζουν την επέκταση της χωρητικότητας των data centers και την αναμενόμενη ζήτηση ενέργειας, με βάση διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα. Δείχνει ότι έως το 2030, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από AI στην Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει δραματικά διαφορετικές πορείες: 45 TWh υπό περιορισμένη ανάπτυξη, 90 TWh μέσω συντονισμένης βιώσιμης ανάπτυξης, 145 TWh υπό ανεξέλεγκτη επέκταση ή μια ασταθή πορεία που θα κυμαίνεται μεταξύ κρίσης και ανάκαμψης.
Ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαχειρίζεται τη ζήτηση ενέργειας για AI από διαφορετική αφετηρία. Οι χώρες με ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ευέλικτους πόρους – συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της διαθεσιμότητας παραγωγής και της μετατόπισης του φόρτου εργασίας – απορροφούν την ανάπτυξη AI με ελάχιστη αύξηση των εκπομπών, ενώ τα συστήματα που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα βλέπουν την ψηφιακή ζήτηση να οδηγεί σε εκπομπές ακόμη και υπό αυστηρά πρότυπα αποδοτικότητας.
Η μελέτη διαπιστώνει, ότι απαιτείται συντονισμένη δράση σε τρεις διαστάσεις για να επιτύχουν οι χώρες βιώσιμες τροχιές AI: κατασκευή υποδομών πριν από τη ζήτηση μέσω της επιταχυνόμενης ανάπτυξης σταθερής και ευέλικτης χωρητικότητας και σύγχρονων, ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογή προσαρμοστικής ρύθμισης με εναύσματα που ανταποκρίνονται στην επάρκεια και δυναμική ρύθμιση της σύνδεσης και επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του δικτύου με την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των φορτίων AI σε κατάλληλα συστήματα που υποστηρίζουν λειτουργίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με πρότυπα απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ.
«Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI. Επί του παρόντος, διαθέτει λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής υποδομής, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μερίδιό του στο παγκόσμιο ΑΕΠ», δήλωσε ο Laurent Bataille, Executive
«Η ενεργειακή πορεία του ΑΙ δεν είναι αναπόφευκτη – εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα σε τρεις πυλώνες: τεχνολογία, ρύθμιση και υποδομές», δήλωσε ο Rémi Paccou, Director of Sus
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Thomas Le Goff, επίκουρο καθηγητή Νομικής & Τεχνολογίας στο Télécom Paris και μέλος του CERRE, ο οποίος ειδικεύεται στη νομοθεσία για την AI, το ψηφιακό δίκαιο και την πολιτική βιωσιμότητας και ο οποίος συνέγραψε την παρούσα μελέτη. Ο συν-συγγραφέας Fons Wijnhoven, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Twente, συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του στη μοντελοποίηση δυναμικής συστημάτων, η οποία ήταν κρίσιμη για την κατασκευή σεναρίων και την ανάλυση ανατροφοδότησης. Ευχαριστούμε, επίσης, τη Somya