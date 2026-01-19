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Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:20 - 19 Ιαν 2026

Μελέτη Schneider Electric: Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI

Reporter.gr Newsroom
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Η Schneider Electric, παρουσιάζει νέα έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη του AI και τον αντίκτυπό του στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Τα ευρήματα της έκθεσης «AI & Energy in Europe» (Τεχνητή Νοημοσύνη και Ενέργεια στην Ευρώπη) αποκαλύπτουν, ότι χωρίς άμεσες συντονισμένες επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, έξυπνη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και διατομεακές συνεργασίες, η Ευρώπη κινδυνεύει να αντιμετωπίσει μια σημαντική ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να εμποδίσει την καινοτομία και την οικονομική πρόοδο.

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια που εξετάζουν την επέκταση της χωρητικότητας των data centers και την αναμενόμενη ζήτηση ενέργειας, με βάση διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα. Δείχνει ότι έως το 2030, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από AI στην Ευρώπη θα μπορούσε να ακολουθήσει δραματικά διαφορετικές πορείες: 45 TWh υπό περιορισμένη ανάπτυξη, 90 TWh μέσω συντονισμένης βιώσιμης ανάπτυξης, 145 TWh υπό ανεξέλεγκτη επέκταση ή μια ασταθή πορεία που θα κυμαίνεται μεταξύ κρίσης και ανάκαμψης.

Ωστόσο, κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαχειρίζεται τη ζήτηση ενέργειας για AI από διαφορετική αφετηρία. Οι χώρες με ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ευέλικτους πόρους – συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, της διαθεσιμότητας παραγωγής και της μετατόπισης του φόρτου εργασίας – απορροφούν την ανάπτυξη AI με ελάχιστη αύξηση των εκπομπών, ενώ τα συστήματα που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα βλέπουν την ψηφιακή ζήτηση να οδηγεί σε εκπομπές ακόμη και υπό αυστηρά πρότυπα αποδοτικότητας.

Η μελέτη διαπιστώνει, ότι απαιτείται συντονισμένη δράση σε τρεις διαστάσεις για να επιτύχουν οι χώρες βιώσιμες τροχιές AI: κατασκευή υποδομών πριν από τη ζήτηση μέσω της επιταχυνόμενης ανάπτυξης σταθερής και ευέλικτης χωρητικότητας και σύγχρονων, ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογή προσαρμοστικής ρύθμισης με εναύσματα που ανταποκρίνονται στην επάρκεια και δυναμική ρύθμιση της σύνδεσης και επιτάχυνση της απανθρακοποίησης του δικτύου με την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των φορτίων AI σε κατάλληλα συστήματα που υποστηρίζουν λειτουργίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με πρότυπα απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ.

«Η Ευρώπη έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της βιώσιμης ανάπτυξης του AI. Επί του παρόντος, διαθέτει λιγότερο από το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής υποδομής, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μερίδιό του στο παγκόσμιο ΑΕΠ», δήλωσε ο Laurent Bataille, Executive Vice President, European Operations τηςSchneider Electric. «Ωστόσο, για να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του AI και να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους, από την έρευνα αυτή προκύπτει σαφώς ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, να διευκολύνουμε την ταχύτερη και απλούστερη σύνδεση με το δίκτυο και να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε απανθρακοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, οπότε, αν τη διαχειριστούμε σωστά, έχουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε από κοινού την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση».

«Η ενεργειακή πορεία του ΑΙ δεν είναι αναπόφευκτη – εξαρτάται από τις επιλογές που κάνουμε σήμερα σε τρεις πυλώνες: τεχνολογία, ρύθμιση και υποδομές», δήλωσε ο Rémi Paccou, Director of Sustainability Research τηςSchneider Electric και κύριος συντάκτης. «Η έρευνα αυτή δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συνδυάσουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας AI με την επέκταση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και την προσαρμοστική ρύθμιση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες. Βιώσιμο AI στην Ευρώπη είναι εφικτό, αλλά μόνο μέσω σκόπιμου σχεδιασμού – και το παράθυρο για την επίτευξή του στενεύει χωρίς συνειδητή δράση σε ολόκληρη την ήπειρο».

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Thomas Le Goff, επίκουρο καθηγητή Νομικής & Τεχνολογίας στο Télécom Paris και μέλος του CERRE, ο οποίος ειδικεύεται στη νομοθεσία για την AI, το ψηφιακό δίκαιο και την πολιτική βιωσιμότητας και ο οποίος συνέγραψε την παρούσα μελέτη. Ο συν-συγγραφέας Fons Wijnhoven, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Twente, συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του στη μοντελοποίηση δυναμικής συστημάτων, η οποία ήταν κρίσιμη για την κατασκευή σεναρίων και την ανάλυση ανατροφοδότησης. Ευχαριστούμε, επίσης, τη Somya Joshi, Διευθύντρια Έρευνας στο Stockholm Environment Institute, για την παροχή εξειδικευμένων οδηγιών σχετικά με τη διακυβέρνηση και τις διατομεακές προσεγγίσεις.

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