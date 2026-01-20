Δένδιας: Πέντε χρόνια από την επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο – Διατηρούμε το δικαίωμα και για άλλες περιοχές

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Στα 5 χρόνια από την υπερψήφιση από τη Βουλή της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως έγραψε, είχε «την τιμή» να εισηγηθεί την επέκταση «στην εθνική αντιπροσωπεία, ως υπουργός Εξωτερικών».

«Η Ελλάδα», τόνισε, «δεν περιορίστηκε απλώς στη διακήρυξη του δικαιώματός της», αλλά «το άσκησε εμπράκτως, με οδηγό την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας».

«Η Ελλάδα», σημείωσε ακόμη ο Υπουργός, «κατέστησε σαφές ότι το διατηρεί το δικαίωμά της για την επέκταση των χωρικών υδάτων και σε άλλες περιοχές της επικράτειας».

{https://x.com/NikosDendias/status/2013523207395881090}