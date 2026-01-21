Κατρίνης: Οι αγρότες δεν χρειάζονται προσχηματικές επιτροπές, αλλά λύσεις

Ως «άλλοθι» για την κυβερνητική αποτυχία και τη διαφθορά χαρακτήρισε την πρόταση για σύσταση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, τονίζοντας ότι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν χρειάζονται επιτροπές αλλά λύσεις που δεν είδαν εδώ και 6,5 χρόνια.

Όπως είπε, οι αγρότες διαμαρτύρονται εδώ και δύο μήνες, γιατί βλέπουν σκάνδαλα και αρπαχτές, αντί για στήριξη, κι έχουν την κοινωνία στο πλευρό τους παρά την επιχείρηση της κυβέρνησης να τη στρέψει εναντίον τους.

Ο Μιχάλης Κατρίνης κατήγγειλε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης του εισοδήματος, μετατράπηκε σε πεδίο διαφθοράς και κλοπής των ενισχύσεων από επιτήδειους.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κυβερνητικής ανικανότητας ανέφερε, ότι ομάδες παραγωγών στην Ηλεία τον ενημέρωσαν, πως ακόμη δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τόνισε ότι δεν πληρώθηκαν τα βιολογικά σχήματα, δεν διασφαλίστηκαν πόροι για τα σχέδια βελτίωσης και δεν στηρίχθηκαν οι νέοι αγρότες, οδηγώντας τη νεολαία μακριά από τη γη και την παραγωγή.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι άφησε το κόστος παραγωγής να εκτοξευτεί, με ενέργεια, καύσιμα, εφόδια, άρδευση και μεταφορές να ακριβαίνουν. Αντίθετα το εισόδημα μειώνεται, γιατί στην αγορά ο παραγωγός πουλά φθηνά και ο καταναλωτής αγοράζει ακριβά, ενώ στη μέση κάποιοι αισχροκερδούν με την ανοχή της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, λέγοντας ότι δεν καλύπτει τις νέες μορφές ζημιών, ενώ για τις ζωονόσους είπε, ότι πάνω από 500.000 ζώα σφαγιάστηκαν λόγω της ευλογιάς και δεκάδες χιλιάδες χάθηκαν από τον καταρροϊκό πυρετό χωρίς ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων.

Για τη συμφωνία MERCOSUR τόνισε, ότι αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ελληνική παραγωγή, ανοίγοντας την αγορά σε τεράστιες ποσότητες φθηνών προϊόντων, χωρίς τους ευρωπαϊκούς κανόνες και με ελάχιστη προστασία προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Ανέφερε, ότι η ΝΔ υπερψήφισε τη συμφωνία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσθεσε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν τη συμφωνία, ενώ σε νέα ψηφοφορία πριν λίγες ώρες, ψήφισαν να μην ισχύσει άμεσα η συμφωνία, άλλα να παραπεμφθεί στο δικαστήριο της ΕΕ. Αντίθετα, η ΝΔ ψήφισε να ισχύσει άμεσα η συμφωνία.

Τόνισε, ότι η κυβέρνηση που ταυτίστηκε με τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη», αναζητά άλλοθι σε ένα προσχηματικό διάλογο, γιατί εγκατέλειψε τους αγρότες και δεν διεκδίκησε τη στήριξή τους.

Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ προτείνει εθνική διαδικασία, με επιστημονική τεκμηρίωση, κοινωνικό διάλογο και δεσμευτική στρατηγική δεκαετίας για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, επειδή πιστεύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Καταλήγοντας υπογράμμισε, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα δίπλα στους αγρότες, με πράξεις και επιλογές που άλλαξαν τη ζωή τους και κράτησαν ζωντανή την ύπαιθρο και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του από τη ΝΔ.