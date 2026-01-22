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ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή;
Πολιτική
15:02 - 22 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή;

Reporter.gr Newsroom
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«Στις 25 Νοεμβρίου του 2025 με κοινοβουλευτική μας ερώτηση προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναδείξαμε τις καταγγελίες πολιτών για σειρά προβληματικών διαδικασιών που τηρήθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με πιθανές ρευματοκλοπές» , σημειώνουν σε κοινή δήλωση οι Γιώργος  Νικητιάδης,  Βουλευτής Δωδεκανήσου  και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης και Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής  Ηρακλείου και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ.  

«Πιο συγκεκριμένα τους τελευταίους μήνες λάβαμε σειρά σοβαρών καταγγελιών πολιτών σχετικά με αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές του ΔΕΔΔΗΕ», προσθέτουν και εξηγούν: «Οι πολίτες ανέφεραν συστηματική αδυναμία επικοινωνίας με εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ, απουσία ενημέρωσης για ελέγχους στους μετρητές τους, καθώς και μονομερείς ενέργειες που οδηγούν σε εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα για δήθεν ρευματοκλοπή.»

«Στην ερώτησή μας, λίγες μέρες αργότερα, ο Διαχειριστής δια μέσω του αρμοδίου Υπουργείου μας απάντησε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όχι μόνο δεν υφίσταται κανένα ζήτημα αλλά τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών», σημειώνουν στη συνέχεια οι βουλευτές, για να προσθέσουν:

«Σήμερα όμως σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων “πηγές” του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρουν ότι ο διαχειριστής προχωρά σε επανέλεγχο όλων των υποθέσεων ρευματοκλοπής, που διαπιστώθηκαν το 2025 και σε αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής για ρευματοκλοπή στις χαμηλές οικιακές παροχές.

Τι από τα δύο ισχύει τελικά;

“Κάθε περιστατικό εξετάζεται με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση και απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των καταναλωτών, διασφαλίζοντας τόσο την προστασία τους όσο και την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου”, που έλεγε ο Διαχειριστής στην απάντηση του στις 3/12/2025 στην ερώτηση μας ή αυτό που σήμερα παραδέχονται οι “πηγές” του, εξετάζοντας όλες τις υποθέσεις του 2025;

Θα απαντήσει ο Διαχειριστής ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πόσες περιπτώσεις ρευματοκλοπής σύμφωνα με τον Διαχειριστή είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια ώστε να δούμε αν πρόκειται για ομαλή εξέλιξη ή κάτι άλλο ή θα σιωπήσουν;

Και εν τέλει υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω μάλιστα ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια ή θα ψάχνουμε σε λίγο τον Υπουργό και την Κυβέρνηση;», καταλήγουν οι κκ. Νικητιάδης και Παρασύρης.


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