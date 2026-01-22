Δένδιας: Κυριαρχικό δικαίωμα η επέκταση στα 12 ν.μ. - Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για τα ελληνοτουρκικά έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κληθεί στο μέλλον να αναλάβει νέο ρόλο, τονίζοντας ότι δεν θα αρνηθεί να υπηρετήσει την πατρίδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

«Δεν διεκδικούμε, δεν απαιτούμε, αλλά δεν σιωπούμε»

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει μονομερείς διεκδικήσεις ούτε θέτει απαιτήσεις, ωστόσο δεν πρόκειται να αποδεχθεί σιωπηρά ούτε το casus belli ούτε το αφήγημα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η επιβολή του ισχυρού προϋποθέτει και έναν ανίσχυρο. Και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη απέναντι σε πρακτικές που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Διάλογος με όρους και χωρίς casus belli

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Τουρκία, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν σαφή όρια. Όπως εξήγησε, το casus belli δεν μπορεί να αποτελεί βάση συζήτησης, ούτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Το διεθνές δίκαιο προβλέπει ρητά το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων. Πρόκειται για σκληρό ζήτημα κυριαρχίας και δεν μπορεί να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι επιπλέον, αλλά δεν μπορεί να αγνοεί παραβιάσεις που επιχειρούν να επιβληθούν με τη λογική του ισχυρού.

Απάντηση στην κριτική της Άγκυρας

Απαντώντας στις αιτιάσεις που διατυπώνονται από την Άγκυρα σε βάρος του και στα σενάρια περί προσωπικής ατζέντας, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές μη σοβαρές.

Όπως είπε, η παρέμβαση στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας δεν αποτελεί συνήθη πρακτική, ενώ υπενθύμισε ότι στην Τουρκία τόσο ο Χακάν Φιντάν όσο και άλλες πολιτικές προσωπικότητες εμφανίζονται κατά καιρούς ως πιθανοί διάδοχοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Θα μπορούσαμε να ανταποδώσουμε λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται για εσωτερικούς λόγους, αλλά δεν το κάνουμε. Επιλέγουμε την ψυχραιμία», ανέφερε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα διαθέτει ενιαία εθνική γραμμή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι στη στάση αυτή συναινούν και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.

Η αναφορά στον Ερντογάν και την τουρκική αντιπολίτευση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του για τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως σημείωσε, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας θεωρεί τον Τούρκο πρόεδρο ιδιαίτερα σκληρό, ωστόσο οι τοποθετήσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης, όπως είπε, συχνά είναι ακόμη πιο ακραίες.

«Αυτό μου επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, να σκεφτώ ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ίσως θα ήθελε να επιλυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Πρέπει να βλέπουμε την Τουρκία ως σύνολο και να μην αποδίδουμε όλες τις ευθύνες αποκλειστικά στον ίδιο», ανέφερε.

Επαφές με Καραμανλή και Σαμαρά

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς για τα ελληνοτουρκικά οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι τρέφει απεριόριστο σεβασμό για τις απόψεις τους.

«Δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε πρόσφατα επικοινωνία με τον κ. Σαμαρά, με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Η εξωτερική πολιτική Τραμπ και οι επαφές με το Ισραήλ

Για την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σχολίασε ότι γίνεται συζήτηση περί «δόγματος Ντονρόε», ωστόσο ο ίδιος δεν θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να επιβάλει ένα προσωπικό δόγμα. Όπως είπε, η τοποθέτηση του Τραμπ στο Νταβός ενισχύει αυτή την εκτίμηση.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και τις αναφορές του τελευταίου στην Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι δεν τον διέκοψε ούτε διαφώνησε, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Ισραήλ έχουν αναπτύξει μια σχέση κατανόησης.

«Δεν δημιουργούμε συμμαχίες για να στραφούν εναντίον τρίτων. Αν κάποιος επιχειρεί να αλλάξει βίαια τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν επιθυμεί τον αποκλεισμό της Τουρκίας και εξέφρασε την ευχή να έρθει η στιγμή που και η Άγκυρα θα συμμετέχει σε μια τέτοια κατανόηση.

Φιλοδοξίες και επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία

Κλείνοντας, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στα σενάρια περί διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και ειδικότερα του έργου στον τομέα της Άμυνας, ο οποίος, όπως είπε, εμφανίζει υψηλότερη αποδοχή στις μετρήσεις.

Υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών έχουν ιδιαίτερα βαρύ θεσμικό ρόλο και ότι σε αυτούς τους τομείς τα κόμματα οφείλουν να εμφανίζονται ενωμένα.

«Θεωρώ ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν ήδη εκπληρωθεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου, αν αυτό απαιτηθεί. Στον εσωτερικό μου κόσμο είμαι υπερπλήρης», κατέληξε.