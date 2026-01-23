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Καλάφατης: Φέρνουμε τα ερευνητικά κέντρα εγγύτερα στις ανάγκες των πολιτών
Πολιτική
16:06 - 23 Ιαν 2026

Καλάφατης: Φέρνουμε τα ερευνητικά κέντρα εγγύτερα στις ανάγκες των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Στην τελετή για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ και της ΕΥΑΘ Α.Ε. παρεβρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης. 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που έχουμε εκπονήσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας σύμφωνα με την οποία προσπαθούμε να φέρουμε τα ερευνητικά μας κέντρα πολύ κοντά με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών δίνοντας λύσεις οι οποίες, πολλές φορές, εδράζονται πάνω στην επιστήμη. Δίνουμε περισσότερη εξωστρέφεια στα ερευνητικά μας κέντρα ώστε να έρθουν κοντά στην κοινωνία μέσω των θεσμικών τους εκπροσώπων συμβάλλοντας στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Έτσι και σήμερα, αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά σε πολύ υψηλό επίπεδο, να πιστοποιήσουμε τις έρευνες που γίνονται για τα αστικά λύματα στη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, σημαντικό ινστιτούτο του κορυφαίου ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε μέσα από τις νέες τεχνολογίες να βοηθήσουμε και την επιχειρηματική κοινότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις -και όχι μόνο- να μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετίζοντας τη σημερινή πρωτοβουλία ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: “Η επένδυση στην Έρευνα, στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και στην Καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης”, προσθέτοντας ότι: “Καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών”.

“Τον στόχο αυτό κάνουμε πράξη σήμερα εδώ”, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “μέσα από μια ουσιαστική πρωτοβουλία που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της θεωρητικής γνώσης και της εφαρμοσμένης πρακτικής συμβάλλοντας στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ δύο σημαντικών φορέων με κοινωνικό πρόσημο. Του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ένας από τους πιο δυναμικούς ερευνητικούς φορείς ο οποίος κινείται ενεργά για τη διεθνή αναβάθμιση της έρευνας στο ευρύ πεδίο των βιοεπιστημών και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής αξίας. Και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.), η οποία παρέχει καθημερινά ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης”.

“Με βάση τη μέχρι τώρα συνεργασία τους”, ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, “όπως αυτή θεσπίστηκε στο έργο MetagenViz (στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ Καινοτομώ 2024»), οι δύο φορείς είναι εδώ για να συνεργασθούν στην παραγωγή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων αλληλούχησης που προέρχονται από δείγματα αστικών λυμάτων και χερσαίων υδάτινων οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Hπροσπάθεια αυτή εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή πολιτική, καθώς η συνεργασία περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή των συστάσεων του ELIXIR -της κορυφαίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής για τις βιοεπιστήμες. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε ότι η επιτήρηση των λυμάτων στη Θεσσαλονίκη ευθυγραμμίζεται με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα και πρωτόκολλα”, σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. Άνθιμος Αμανατίδης και η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ Αναστασία Χατζηδημητρίου.

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