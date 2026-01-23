Ιράν: Στους 5.000 ανεβάζει ΜΚΟ τους νεκρούς από τις διαδηλώσεις

Στους 5.002 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του κύματος διαμαρτυριών που συγκλόνισε το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που έχει επιβεβαιώσει η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Όπως αναφέρει η οργάνωση, -η οποία εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες-, από τους νεκρούς οι 4.714 ήταν διαδηλωτές, ανάμεσά τους 42 ανήλικοι, ενώ 207 ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ 39 ήταν πολίτες που δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, η HRANA συνεχίζει τις έρευνες για ακόμη 9.787 περιπτώσεις πιθανών θανάτων, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί.

Η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από την HRANA και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας του περιορισμού στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο που έχουν επιβάλει οι ιρανικές αρχές από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, ο αριθμός των συλλήψεων ανέρχεται συνολικά στις 26.852.

Την ίδια στιγμή, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι ο πραγματικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να φτάνει έως και τις 25.000.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές έδωσαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα έναν πρώτο επίσημο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 3.117 νεκρούς. Σύμφωνα με το καθεστώς, οι 2.427 από αυτούς χαρακτηρίζονται ως «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή απλοί πολίτες, και όχι διαδηλωτές, οι οποίοι περιγράφονται ως «ταραξίες».