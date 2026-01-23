Τουρκικές αντιδράσεις στη συνέντευξη Δένδια για τα 12 μίλια και το casus belli

Αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο προκάλεσε η πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, στην οποία χαρακτήρισε την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων «μονομερές και κυριαρχικό δικαίωμα» της Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την Άγκυρα όσο παραμένει στο τραπέζι το casus belli.

Η εφημερίδα Hurriyet κάνει λόγο για «επαναφορά των προκλήσεων στο Αιγαίο από την Αθήνα», εστιάζοντας στις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού για το ενδεχόμενο επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Στο σχετικό δημοσίευμα φιλοξενείται και χάρτης του πρακτορείου Anadolu, με αναφορά στα νησιά που έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα από τις Συνθήκες της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947) και τα οποία η Τουρκία ζητά να παραμείνουν αποστρατιωτικοποιημένα.

Σύμφωνα με την Hurriyet, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς, σε χρόνο που θα εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τουρκία ότι επιχειρεί να αποτρέψει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου μέσω απειλής χρήσης βίας, τονίζοντας ότι τυχόν στρατιωτική αντίδραση θα συνιστούσε πράξη επιθετικότητας.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι, παρότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ του διαλόγου, το ζήτημα των 12 μιλίων δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Υπενθύμισε, επίσης, ότι η χώρα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο Πέλαγος, διατηρώντας ακέραιο το δικαίωμα να πράξει το ίδιο και στο Αιγαίο.

Τέλος, η Hurriyet αναφέρεται και σε παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει «επιθετική» τη στάση της Τουρκίας λόγω του casus belli, θέση που επανέλαβε και ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν μπορεί ο πόλεμος να αποτελεί βάση διαλόγου».