ΣΥΡΙΖΑ: Η λήξη των μπλόκων δεν είναι ήττα των παραγωγών μας, αλλά αφετηρία για νέους αγώνες

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν νωρίτερα σήμερα (23/1) το Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής της ΚΟ Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τη λήξη των αγροτικών μπλόκων.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ χαιρετίζει όλους τους μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, που συμμετείχαν στα μπλόκα και με τον αγώνα τους έκαναν σαφές ότι δεν θα παραδώσουν την ύπαιθρο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα μπλόκα δεν ήταν μια απλή διαμαρτυρία, ήταν οργανωμένη και συλλογική απάντηση στις πολιτικές που οδηγούν στο ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, στη συγκέντρωση γης και παραγωγής στα χέρια λίγων και στην υποβάθμιση της ελληνικής υπαίθρου. Τα μπλόκα ήταν αγώνας για την επιβίωση, την αξιοπρέπεια και έκφραση συλλογικής δύναμης των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας, απέναντι σε μια Κυβέρνηση που στηρίζει τους λίγους και ισχυρούς, σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Τα μπλόκα πέτυχαν, γιατί έσπασαν τη σιωπή. Γιατί ένωσαν φωνές. Γιατί θύμισαν ότι τίποτα δεν χαρίζεται, αλλά όλα κατακτιούνται με αγώνες.

Η λήξη των μπλόκων δεν είναι ήττα για τους παραγωγούς μας, αλλά αφετηρία για να οργανωθεί η συνέχεια του αγώνα τους. Τα προβλήματά τους παραμένουν: υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, έλλειψη στήριξης, ασφυκτική πίεση από μεσάζοντες και μεγάλες αλυσίδες, πολιτικές επιλογές, όπως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, που οδηγούν στο ξεκλήρισμα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για τη λήξη των κινητοποιήσεων, αλλά δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια: δεν έδωσε λύσεις, δεν άκουσε αιτήματα, δεν σεβάστηκε τον μόχθο. Επέλεξε την αδιαφορία, την καταστολή και την επικοινωνιακή λάσπη. Επέλεξε να σταθεί απέναντι στην κοινωνία, αποδεικνύοντας και πάλι ότι δεν είναι σύμμαχος των αγροτών και λειτουργεί ως εντολοδόχος συγκεκριμένων συμφερόντων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ καλεί όλους τους αγρότες να διατηρήσουν την ενότητα και την εγρήγορση και να συνεχίσουν τον αγώνα, μέσα από συλλογικές δράσεις και κοινούς τόπους διεκδίκησης με την υπόλοιπη εργαζόμενη κοινωνία, που ασφυκτιά εδώ και 6,5 χρόνια, στη δυστοπία του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη. Οι αγώνες δεν περιορίζονται σε προσωρινές παραχωρήσεις, χρειάζονται ριζικές λύσεις και πολιτική αλλαγή, σε προοδευτική κατεύθυνση. Δηλώνουμε ξεκάθαρα: θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να αγωνιζόμαστε μαζί με τους αγρότες, μέχρι να διασφαλιστεί ότι η ελληνική ύπαιθρος θα παραμείνει ζωντανή και οι παραγωγοί θα ζουν με αξιοπρέπεια. Η ύπαιθρος δεν παραδίδεται. Η οργή και η συλλογική δύναμη των αγροτών πρέπει να μετατραπούν σε μόνιμες πολιτικές λύσεις, με προοδευτικό πρόσημο, που θα δώσουν ζωή στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, αλλά και στην ελληνική περιφέρεια.

Συνεχίζουμε οργανωμένα, συλλογικά, από τα χωράφια, τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές.

Ο αγώνας για ζωή, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε λήξη.

Μπαίνει στο επόμενο, αναπόφευκτο κεφάλαιο.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

Όλοι μαζί θα νικήσουμε», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.