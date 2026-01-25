«Λευκός καπνός», αλλά με ερωτηματικά, από το συνέδριο της Νέας Αριστεράς

Μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων, οι σύνεδροι εξέδωσαν κοινό κείμενο, απόδειξη πως επετεύχθη συμβιβασμός σχετικά με το θέμα των συνεργασιών μεταξύ των δύο αντίθετων βασικών θέσεων.

Το κλίμα στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς ήταν τεταμένο, καθώς υπήρχε διάσταση όσον αφορά τις συνεργασίας, με τον Νίκο Βούτση, δε, να είναι και ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα.

Ωστόσο, τελικά, η Επιτροπή Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης κατέληξε σε κοινό κείμενο που διάβασε στο συνέδριο ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα εάν γεφυρώθηκαν μόνιμα οι μεταξύ τους διαφορές παραμένει, με το θέμα των συνεργασιών να συνεχίζει να αποτελεί «αγκάθι».