Σύννεφα διάσπασης στη Νέα Αριστερά – Πύρινη ομιλία Βούτση κατά Τσίπρα

Ανησυχίες πως η Νέα Αριστερά δεν θα γλυτώσει τη διάσπαση εκφράζονται στο Συνέδριο του κόμματος, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ συνεχίζονται και οι προσπάθειες να γεφυρωθεί η βασική αντίθεση που αφορά στην προοπτική συνεργασιών μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και τη σχέση που θα έχουν με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής (25/1), οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν καρποφορήσει, ενώ τον τόνο έδωσε ο Νίκος Βούτσης στην ομιλία του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι ακόμα αισιόδοξος ότι θα αποφευχθεί ένας πολιτικός τραυματισμός της Νέας Αριστεράς στα όρια της ουσιαστικής ρήξη».

Βούτσης: Δεν μας αφορούν εγχειρήματα με διχαστικό λόγο

Είναι αυτονόητο – τόνισε ο ίδιος – ότι η Νέα Αριστερά θα πρέπει να έχει μία «υπεύθυνη στάση» και να εργαστεί «ώστε να ηττηθεί η δεξιά και ακροδεξιά στη χώρα μας».

«Αυτονόητα πρέπει να πάρουμε ρίσκα και να διαμορφώσουμε με όλους και όσους είναι αυτό δυνατό, πόλο συνεργασίας με διακριτές και υπαρκτές δυνάμεις της πληθυντικής Αριστεράς μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Αυτονόητα βεβαίως δεν αποκλείουμε και κανέναν που θέλει από τη δική του σκοπιά να συμμετάσχει και να προσφέρει στην αναγκαία αυτή κοινή προσπάθεια», σημείωσε ακόμη.

Ωστόσο, στρέφοντας τη συζήτηση στο κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε:

«Αυτονόητα όμως δεν μας αφορά και η επιλογή εγχειρημάτων που εν τη γενέσει τους, όχι μόνο επιλέγουν την Κεντροαριστερά ως βασικό χώρο αναφοράς και τη δήθεν αδιαμεσολάβητη σχέση εν γένει με τους πολίτες, αλλά και κυρίως απαξιώνουν τα στελέχη των άλλων πολιτικών δυνάμεων της Αριστεράς, ως ιδιοτελείς, ως τελειωμένους, ανεπαρκείς, φθαρμένους, ως εγκλωβισμένους σε συλλογικότητες που δεν τους επιτρέπουν να συμμετάσχουν στη γέννηση δήθεν της νέας ελπίδας μέσα από ένα προσωποπαγές κόμμα».

«Η ρητορική αυτή είναι η αυθεντική ακολουθία της περίφημης και άθλιας διχαστικής πολιτικής που επέρριψε σε δήθεν “βαρίδια” και σε “φατρίες” τις ευθύνες για τις πολιτικές ήττες του κόμματός μας στο παρελθόν και που οδήγησε σε διασπάσεις και στην ανάδειξη ως αρχηγού της τότε Παράταξής μας ενός άσχετου με την Αριστερά νέου πολιτικού, που ισχυρίστηκε “εγώ μόνο μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη και μπορώ να το κάνω μόνος μου”», υποστήριξε ο κ. Βούτσης, στρέφοντας τα «βέλη» του και κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

«Στο όνομα όμως της ανασύνθεσης [του προοδευτικού χώρου] λειτουργούν πολιτικά σχέδια προσωποπαγών κομμάτων που τελικά οδηγούν στη διαίρεση και αποσύνθεση των υπαρκτών δυνάμεων της Αριστεράς», είπε ακόμη ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. Χωρίς, δε, να αναφερθεί ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα ούτε αυτήν τη φορά, σημείωσε ότι η πρότασή του «δεν ταυτίζεται και δεν εμπεριέχει το πρόταγμα για την ανασυγκρότηση της πληθυντικής μάλιστα Αριστεράς και Οικολογίας, όπως εμείς εδώ και προγραμματικά υποστηρίζουμε».

Σε άλλο μήκος κύματος Τζανακόπουλος και Χαρίτσης

Σε διαφορετική κατεύθυνση νωρίτερα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είχε ταχθεί υπέρ της ευρύτερης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων σημειώνοντας ότι η ομιλία του προέδρου, Αλέξη Χαρίτση για το Λαϊκό Μέτωπο (που συμπεριλαμβάνει και τον Αλέξη Τσίπρα), ως μόνη δυνατή απάντηση στην επέλαση του διεθνούς και εγχώριου τραμπισμού δεν είναι προσωπική του άποψη, αλλά αντανακλά την ουσία της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Αριστεράς.

Συμπλήρωσε, δε, ότι εάν κάποιοι διαφωνούν ας την αμφισβητήσουν ευθέως και όχι με πόλεμο φθοράς.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, στην αρχική του τοποθέτηση, είχε δηλώσει πως το Λαϊκό Μέτωπο, ως ουσία της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Αριστεράς είναι «το σχέδιο που μπορώ να υπηρετήσω».

Σημειώνεται ότι το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ψήφιση της πολιτικής πρότασης. Εάν θα καρποφορήσουν οι προσπάθειες για ενωτική πρόταση θα υπάρχει ένα μόνο κείμενο. Αλλιώς, εάν οι διαφορές δεν γεφυρωθούν, τότε θα υπάρξουν δύο κείμενα πολιτικών προτάσεων.