Κεραμέως: Κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας στον τόπο της τραγωδίας στα Τρίκαλα

Τα θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα εξέφρασε τη Δευτέρα (26/1) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Η ανάρτηση της κας Κεραμέως στο Χ:

«Η τραγική εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση, με τον εντοπισμό εργαζομένων νεκρών, προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους, μαζί με τους τραυματίες και όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών του τραγικού συμβάντος.»

{https://x.com/nkerameus/status/2015730409653346721}