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Διαμαντοπούλου: Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ – Να απευθυνθούμε στην κοινωνία
Πολιτική
18:11 - 27 Ιαν 2026

Διαμαντοπούλου: Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ – Να απευθυνθούμε στην κοινωνία

Reporter.gr Newsroom
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Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, επανέλαβε την Τρίτη (27/1) την ανάγκη η Ευρώπη να αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, τονίζοντας πως διαθέτει όλα τα απαραίτητα θεσμικά και πολιτικά εργαλεία για να το πράξει. Αναφερόμενη στη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας πως οι εσωκομματικές διεργασίες δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς την πολιτικά και ηθικά αποτυχημένη.

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, η κα. Διαμαντοπούλου επανέλαβε ότι «η Διατλαντική Συμμαχία πρέπει να προστατευτεί όσο είναι δυνατό, γιατί σήμερα είναι ο κ. Τραμπ και αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ο κ. Τραμπ δεν πιστεύω ότι λειτουργεί μόνος του παρορμητικά, αλλά ότι υπάρχει μια επιλογή για πολύ βαθιά αλλαγή του βαθέως κράτους της Αμερικής. Παρουσιάστηκε μάλιστα το αμερικανικό National Defence Strategy που ουσιαστικά βγάζει την Ευρώπη από τον βασικό χάρτη. Όταν λοιπόν υπάρχει μια επίθεση –όπως στη Γροιλανδία- πάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος και η ρητορική “αν δεν κάνετε αυτό που σας λέω, θα σας βάλω δασμούς”, είπα και επιμένω ότι η Ευρώπη οφείλει ως μια πολύ ισχυρή ήπειρος και οντότητα, να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει».

Να αντιπαλεύουμε όσους επιτίθενται στην Ευρώπη

Και πρόσθεσε: «Είμαι Ευρωπαία και Ελληνίδα και πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να σηκώνουμε κεφάλι και να αντιπαλεύουμε όποιον μας επιτίθεται. Η Ευρώπη έχει όλα τα εργαλεία να το κάνει γιατί η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συναλλαγές ύψους 1,6 τρισεκατομμυρίων –είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή στον κόσμο- . Έχουν υπογραφεί συμφωνίες με συμφέρον για την Ευρώπη αλλά και για την Αμερική. Έτσι είναι η αμυντική συμφωνία των 700 δισ. για να αγοράσει η Ευρώπη αμερικανικά όπλα και 70 αμερικανικές πόλεις δουλεύουν για τα όπλα στην Ουκρανία που τα αγοράζει η Ευρώπη. Υπάρχει η ενεργειακή συμφωνία με το LNG -πολύ σημαντική- όπου η Ευρώπη αγοράζει από την Αμερική. Υπάρχει η συμφωνία που αφορά τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που έχουν 450 εκατομμύρια πελάτες. Είπα λοιπόν ότι η Ευρώπη έχει όλες τις δυνατότητες όπως απειλείται, να απειλήσει. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με αυτό;».

Ανοησία ότι τάχθηκα με την ακύρωση του κάθετου διαδρόμου

Επιπλέον, επισήμανε τη διαστρέβλωση πρόσφατων τοποθετήσεων της λέγοντας ότι «είναι ανοησίες πως τάχθηκα με την ακύρωση του Κάθετου Διαδρόμου. Οι δηλώσεις μου είναι γραπτές και μπορείτε να ανατρέξετε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αναφορά στην Ελλάδα ούτε στον Κάθετο Άξονα. Δεν θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα το θέμα του Τραμπ. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου, υπάρχει άρθρο στη Συνθήκη της ΕΕ που αναφέρεται σε εργαλείο αντιεξαναγκασμού, που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρώπη, όταν κάποιος της επιτίθεται, να απειλήσει και αυτή άμεσα με οικονομικές κυρώσεις».

Τον κόσμο δεν ενδιαφέρουν τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ – Πολιτικά και ηθικά αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Σχετικά με την πορεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η Α. Διαμαντοπούλου τόνισε: «Σας διαβεβαιώ ότι τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής και τους πολίτες, -επειδή όπως βλέπετε είμαι συνεχώς επί του πεδίου, είμαι συνέχεια στον κόσμο-, δεν τους απασχολούν καθόλου τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό απασχολεί τα 5-6.000 άτομα που θα ενδιαφέρονται για το Συνέδριο κλπ. Υπάρχει μια κοινωνία εκεί έξω και εμείς σε αυτήν την κοινωνία έχουμε να απευθυνθούμε, και σε αυτούς που ψήφισαν Αριστερά και σε αυτούς που ψήφισαν Κέντρο και σε αυτούς που θέλουν μια Κυβέρνηση την επόμενη ημέρα που θα αντιμετωπίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία πολιτικά και ηθικά έχει αποτύχει. Και εμείς απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση όχι μόνο δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για πολιτικούς και ηθικούς λόγους, αλλά οφείλουμε καθημερινά να αναδεικνύουμε όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν, αλλά να λέμε και την απάντησή μας. Όταν μεταξύ μας δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά μόνο με την εσωκομματική κουζίνα, προφανώς ο κόσμος θα πει "παιδιά δεν ασχολείστε με τα προβλήματά μας, ασχολείστε με τα εσωτερικά σας". Ναι, έχουμε μια κυβέρνηση που είναι στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης και ανακοίνωσε σήμερα για χιλιοστή φορά τον τρόπο επιλογής των προϊσταμένων, τόσο απλά πράγματα δηλαδή. Έχουμε μια κυβέρνηση που νομοθετεί με τον τρόπο που βλέπουμε να νομοθετεί και βλέπουμε σκάνδαλα παντού. Αυτά όλα, κάνουν τον κόσμο αφενός να αποστασιοποιείται και θέλουν να βρουν κάποιον να πουν "δεν θα ψηφίσουμε αυτούς, θα ψηφίσουμε τους άλλους, γιατί μπορούν να μας εξασφαλίσουν 1. Ασφάλεια, 2. Σοβαρή Διακυβέρνηση και 3. Λύση στα προβλήματά μας". Αυτά πρέπει να είναι στην προμετωπίδα των θέσεών μας και της παρουσίας μας».

Εθνικιστική η ρητορική της Καρυστιανού

Ερωτηθείσα, τέλος, για τις πρώτες πολιτικές τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, εκτίμησε ότι «πάμε στη δημιουργία ενός κόμματος με πολύ σκληρά χαρακτηριστικά και έντονη εθνικιστική ρητορεία, που αφορά σε κοινωνικά ζητήματα του παρελθόντος».

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