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«Όχι» από την UEFA στην αναβολή: Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λιόν μέσα στο πένθος
Ειδήσεις
17:54 - 27 Ιαν 2026

«Όχι» από την UEFA στην αναβολή: Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λιόν μέσα στο πένθος

Reporter.gr Newsroom
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Παρά το βαρύ πένθος που έχει σκορπίσει στις τάξεις του ΠΑΟΚ ο τραγικός χαμός οπαδών του στο δυστύχημα της Ρουμανίας, η UEFA ξεκαθάρισε πως η αναμέτρηση με τη Λιόν δεν μπορεί να αναβληθεί.

Έτσι, ο «δικέφαλος του βορρά» καλείται να αφήσει πίσω του —όσο αυτό είναι δυνατό— τον πόνο και να ταξιδέψει κανονικά την Τετάρτη για τη Γαλλία, προκειμένου να αγωνιστεί την Πέμπτη για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε μια συγκυρία που κάθε άλλο παρά αγωνιστικές συνθήκες θυμίζει.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ κατέθεσε αίτημα αναβολής για την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Μύκονο, επιχειρώντας να δοθεί χρόνος σε μια ομάδα και έναν οργανισμό που μετρούν ακόμη απώλειες.

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